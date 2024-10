Önerőből valósították meg a munkálatokat az alig 90 lélekszámú faluban. A temetői fejlesztések végeztével avatóünnepséget tartottak pénteken.

Németh Csaba plébános mondott áldást a temetői fejlesztésekre, hátul b-j Rácz József, Cseresnyés Péter, Tóthné Péter Judit jegyző, Bata Hajnalka, a vármegyegyűlés alelnöke, Kása Ádám, Páka polgármestere

Fotó: Korosa Titanilla

Temetői fejlesztések – jelentős újításokat végeztek el

A temetőben elvégzett munkálatokról Rácz József, Ortaháza polgármestere elmondta, időszerű volt, hogy több feladatra is sort kerítsenek. Szükség volt a temetőt körbevenni fémkerítéssel, mert bejártak a vadak, a régi tujákat ezért kivágták, míg a már meglévő kerítésrészt újrafestették. Elvégezték a ravatalozó épületében a tisztasági festést, kicserélték a nyílászárókat, megújították a faburkolatokat. Emellett a ravatalozó környezetét is rendbe tették, új növényeket ültettek ki a Lenti Városüzemeltetési Kft. dolgozói, valamint még korábban térköves burkolatot kapott az épület előtti rész. A mindenszentekre készülve a temetői világítást is bővítették, új lámpákat helyeztek el a járda mentén. Utóbbi munkákat, valamint a kerítésépítést a lenti székhelyű Kerka-Bau Kft. végezte.

A temetői fejlesztésekre így mintegy 20 millió forintot fordítottak.

Méltatta a temetői fejlesztést Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is, aki az átadón arról beszélt, hogy jellemzően minden településen nagy hangsúlyt fektetnek a temető rendben tartására, ezzel is kifejezve a megbecsülést eleink iránt. Példamutató a szándék, hogy mikor jut rá, illetve mikor kell, hogy jusson erre a célra, akkor a közösség is komoly erőket mozdít meg azért, hogy méltó körülményeket teremtsenek a temetőkben.