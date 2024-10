A Sonline közlése szerint a török Sisecam üveggyár csaknem 100 méter magas kéménye már szinte teljesen elkészült. A keverőépület és a futószalag, melyen az alapanyagot a kemencékbe juttatják még épül. – Nagyon bízunk benne és el is várjuk, hogy a lehető legnagyobb százalékban kaposvári munkavállalót alkalmazzanak a Sisecam kaposvári üveggyárában – emelte ki Borhi Zsombor Kaposvár alpolgármestere az épülő üzem pénteki bejárásán. A város történetének legnagyobb ipari beruházását várhatóan 2025 tavaszán adják át. Az üveggyár csaknem 100 méter magas kéménye már szinte teljesen elkészült. A keverőépület és a futószalag, melyen az alapanyagot a kemencékbe juttatják, ottjártunkkor még javában épült. A teherautók folyamatosan szállították az építőanyagot és a több száz építőmunkás is megállás nélkül dolgozott.

A tervek szerint az üveggyár 112 ezer négyzetméteres lesz. Amikor eléri a teljes kapacitását, akkor a két kemencében naponta akár 550 tonna csomagolóüveget tudnak majd előállítani. Úgy tudjuk, hogy a gyárban öblös csomagolóüveget, leginkább sörösüveget gyártanak az egyik legismertebb európai sörmárkának. Naponta várhatóan 3-4 millió üveget tudnak készíteni.

Tavaly nyáron még arról is beszéltek, hogy idén szeptemberben már készülhetnek az első üvegek. Az viszont sokkal valószínűbb, hogy csak a jövő év első negyedévében kezdődhet el a próbagyártás, néhány hónappal később pedig beindítják a második kemencét is. A gyártáshoz szükséges alapanyagot, a homokot Csehországból vonattal szállítják Kaposvárra. A csomagolóanyagokhoz azonban 15 százalékban újrahasznosított üvegtörmeléket is felhasználnak fel. A török cég ugyanis arra készül, hogy a műanyag palackok gyártása visszaszorul majd az EU-ban szigorodó környezetvédelmi előírások miatt. Az üzem területén lesz majd egy teljesen automata, tízezer raklapos sötét raktár is, ahol robotok dolgoznak. Folyamatosan építik a gyártócsarnokot, a raktárakat és a kiegészítő épületeket is. A számítások szerint 33 hektáron, százezer négyzetméternyi fedett területet alakítanak ki.