A keddi avatáson a baki iskola jelenlegi diákjai kedvükre böngészhették a neveket, hogy megtalálják köztük akár a nagyszüleik nevét. Erre biztatta őket Garamvölgyi György, az intézmény igazgatója, valamint a tabló készítői, köztük többek között Nagy János és Balogh József, Molnár Ervin. Nagy Jánosra várt a nevek azonosítása az előkészítő munkálatok egy esztendeje alatt, hiszen a szűkszavú híradásokban gyakran csak a vezetéknevek szerepeltek.

Egykori baki diákok, akik szerepelnek a frissen felavatott, régi sporteredményeket bemutató tablón Fotó: Pezzetta Umberto

A tablóavatási iskolai találkozón többen részt vettek azon hajdani diákok közül is, akiknek a neve sportsikereiket dokumentálva olvasható a szerény dicsőségtáblán. A résztvevők valamennyien a folytatásra buzdítottak, Farkas Tamás polgármester is arról szólt, hogy a következő harminc esztendő különleges "jegyzőkönyvét" is érdemes elkészíteni. A tanulmányi eredményeik szerint kiválóan teljesítők listáját kicsit nehezebb lesz összeszedni, de ha sikerül, az a baki nemzedékek közti kapocs egyik fejezete lehet. Az elődök teljesítménye, annak ismerete kötelez és egyben inspirál, hangzott el a köszöntőkben. A volt kiváló sportolók a tabló leleplezése után baráti beszélgetésen idézték fel az egykori versenyeket, a hangulatot, a hajdani sikerélmény felemelő érzését.