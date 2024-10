A világűr e vándorát tavaly január 9-én fedezték fel egy kínai obszervatóriumból, majd kiderült: már 2022. április 9-én is lefotózták, csak nem vették észre a képen - írja a Vega Csillagászati Egyesület (VCSE) honlapján a szervezet zalai származású, Berlinben dolgozó csillagász elnöke, Csizmadia Szilárd. A cikk szerint az üstökös ellipszis alakú pályán kering a Nap körül, egy kört nagyjából 9,5 millió év alatt tesz meg, vagyis ha most lemaradunk róla, soha többet nem fogjuk látni. A C/2023 A/3 hatalmas kört ír le a világűrben, naptávolban jóval több mint egy fényévre kerül a csillagunktól, melynek gravitációs vonzereje azonban 2 fényév távolságig erősebb, mint a környező csillagoké, így nem tud szabadulni.

1900 óta az ötödik legfényesebb

Szombaton azonban a földközel következik, amikor az üstökös "csak" a Föld-Hold távolság 184-szeresére lesz tőlünk. Várható fényességét illetően többféle becslés van forgalomban, az viszont bizton kijelenthető, hogy 1900 óta eltelt időben az ötödik legfényesebb üstökös lesz felettünk, ez pedig nagyszerű lehetőség a megfigyelésére - a nyugati horizont felé fordulva.

Csizmadia Szilárd, a Vega Csillagászati Egyesület elnöke

Fotó: archív/Varga Andor

Hol van a legjobb nyugati horizont?

Szombaton Zalaegerszegről nézve a Nap 18:10 órakor nyugszik le, a C/2023 A/3 pedig 19:33-kor követi, sok idő nics tehát, hogy az esti szürkületben megpillantsuk. "Nagyon, de nagyon jó nyugati horizont kel az észleléshez, semmilyen fa, bokor, hegy, épület nem akadályozhatja a kilátást" - fogalmazott a csillagász. A teljes sötétség 19:51-kor áll majd be a város felett, vagyis a kométát egyre sötétedő, de még világos égen kell megkeresni. Ehhez a gyakorlatlan észlelőknek érdemes binokulárt használni. Problémát jelent, hogy az üstökös most és a következő napokban is mindig közel lesz a horizonthoz, ahol a fényelnyelés tiszta, páramentes időben is nagy.

A Vénusztól kicsit nyugatra

Október 12-től az üstökös már távolodni fog tőlünk, ezért egyre halványodik, megfigyelhetősége mégis egyre könnyebb lesz, mert egyre feljebb emelkedik a nyugati égbolton. A Svábhegyi Csillagvizsgáló tájékoztatása szerint az égi vándor megtalálásához jó támpontot ad a Vénusz: az üstökös kicsit lejjebb jár az égen, mint a fényes bolygó, s attól 29 fokra, nyugatra kell keresni. Tizenkilenc óra után érdemes minden derült este kimenni észlelni, azért is, mert egy üstökös kinézete napról napra változik. Segíteni fog, hogy a Hold az égen ugyanabban az időpontban estéről estére keletebbre kerül, vagyis "távolodik" a kométától és így kevésbé zavarja a látványt. Minden esetre a szabad szemes megfigyelés esélye Csizmadia Szilárd szerint október 14-től már rohamosan csökken, a binokulár mellett akár komolyabb csillagász távcsöveket is érdemes bevetni a siker érdekében.