Lentihegyi múltidéző – megőrzik az emlékeket

A Lentihegyi Vidékőrző Egyesület szervezett a napokban találkozót, hogy felidézzék a ma már településrészként működő helység múltját. A lentihegyi múltidéző összehozta egy estére a helyi közösséget és azokat, akik kötődnek ehhez a városrészhez, érdeklődnek az itteni élet iránt. A találkozóról dr. Tófeji Edina, a vidékőrző egyesület elnöke számolt be s elöljáróban elmondta, hogy már nyáron készült erre a lentihegyi múltidéző összejövetelre, s felkeresett több idősebb, korábban ott élt embert, akik örömmel fogadták a megkeresést, vagy akár saját maguk jelentkeztek és órákon át meséltek a régi hegyi életről és osztottak meg olyan történeteket, fényképeket, amelyek már csak az ő emlékezetükben élnek, de általuk a közösség tagjai is beavatottá váltak. Ezeket a beszélgetéseket rögzítették is, hogy ne vesszenek el a régi emlékek. A beszélgetések során előkerültek a háborús évek, az ’50-es évek életmódja, az iskolai és közösségi élet, a mindennapok és a helyi fejlesztések is.