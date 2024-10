Meséli: a Szimat Állatvédő Egyesület működési területén, csakúgy mint országosan, sok a kóborló, utcára kirakott eb, és gyakori a rossz tartás miatti bejelentés. Ilyenkor, ha azt látják, hogy a gazdák szeretik a kutyát, csak anyagi okai vannak a nem megfelelő körülményeknek, akkor próbálnak segíteni táppal, kutyaházzal, az állatorvosi költségek átvállalásával és legfőképpen az ivartalanításban. Ám ha a gazda lemond a nélkülöző állatról, elhozzák.

Mátyás Katalin, Kovács Péter és Balázs Eszter gyakorolja a kocsiba beszállást Oszkárral, a rehabilitáció részeként. A Zalakoppányból mentett kutyának kitágult a világ, mióta a Szimat Állatvédő Egyesület gondozásába került

Fotó: Balázs Eszter

Nem akarnak nagyobbak lenni

Jelenleg 23 kutya vár gazdira a Szimatnál. „Nagyon maximum” 30 férőhelyük van, ennél nem is akarnak nagyobbak lenni, mert kevesen vannak, és ezt tudják „normálisan csinálni”. Az egyesületi tagok társadalmi munkában, lelkesedésből és az állatok iránti szeretetből szabadidejükben foglalkoznak a kutyákkal. Etetnek, takarítanak, sétáltatnak, szocializálnak, és felújítanak, ha éppen arra van szükség.

– Tizenkét éve kezdtük, körülbelül tízen vagyunk, és van egy alkalmazottunk, aki hét közben ellátja a kutyákat – mondja Balázs Eszter, aki három kutya és ugyanannyi macska boldog tulajdonosa. „Kicsi az udvar, több nem fér”, jegyzi meg mosolyogva, pedig Tzatzikit (ejtsd: cacikit), a komondort szívesen hazavinné. S ha már a kiejtés: az ebek megbecsültségét jelzi, hogy mindannyiuk neve kint a kenneleken, sőt, ha nem egyértelmű, akkor még a kiejtésük is (Jake, ejtsd: Dzsék). A Szimat város­széli, zöldben megbúvó menhelye jó körülményeket biztosít lakóinak. Van kifutó a játékra, ahol tágas a tér, de azért jó, ha a kutyák egy-egy séta erejéig elhagyhatják a menhelyet, így délutánonként és hétvégén sok szeretettel várják a sétáltatókat.

Balázs Eszter hosszú távra tervez: 80 éves koráig tudja elképzelni magát aktívan az állatvédelemben…

Forrás: ZH-Archívum

Öröklakók, idősek

– Van, aki gyorsan gazdára talál, s van, aki már itt van 5-6 éve, és tudjuk: marad is. Ők az öröklakók. Van, akit meg nem is ajánlunk ki, mivel nem tudjuk felelősen senkinek odaadni: minket elfogad, de egyébként megbízhatatlan. És vannak az idősek, őket nem nagyon választja senki, inkább csak a németek. Nyáron egyébként a nyaralások miatt holtszezon van az örökbe fogadásban, és a rossz idő, a tél beköszöntével szintén, amikor csak behozni kellene a kutyákat, de nincs hova – teszi hozzá az állatvédő.

Az egyesületet egy német társszervezet segíti, illetve egy svájci alapítvány, anyagilag s a gazdásításban is, és az önkormányzatokkal kötött szerződés alapján ebrendészeti feladatokat is ellátnak Zalaszentgróton, valamint a környező településeken. Emellett elsősorban adományokból és a felajánlott 1 százalékokból tartja fenn magát a szervezet, így mindig elkél a segítség: az anyagi támogatáson túl (számlaszámuk:75500320-11035178) szívesen veszik egyebek mellett a tápot, kutyaházat, pokrócot, és azt is, ha valaki a munkáját ajánlja fel. Ahogy teszik az egyesületi tagok is, az elnök például egészen hosszú távra tervez: 80 éves koráig tudja elképzelni magát aktívan az állatvédelemben…