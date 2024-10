Vonyarcvashegyen, a part menti kerékpárúton biciklisek kerekeztek, közülük sokan megálltak a Szent Mihály-domb alatt, hogy felsétáljanak a fogadalmi kápolnához, s elidőzzenek a 40 halász csodálatos megmenekülésének emlékhelyén, nem utolsó sorban gyönyörködjenek a kilátásban.

Vonyarcvashegy fogadalmi kápolnája

– A strandunkon közel kétszázezren voltak a nyári hónapokban, a kerékpárúton pedig éves szinten 120 ezren bicikliztek végig a községünkön. Ezek a számok is igazolják, miért fordítunk nagy figyelmet a turizmusra, miért teszünk meg mindent azért, hogy a legmagasabb szintű szolgáltatással fogadhassuk a vendégeinket. Strandunk idén is a legmagasabb elismerésekben részesült. 2024-ben a Kék Hullám Zászló ünnepélyes díjátadójának Vonyarcvashegy adott otthont. Strandunkat az ötcsillagos strand elismerés mellett Okos Strand minősítő oklevéllel, valamint Okos Strand különdíjjal jutalmazták. A Szent Mihály-domb alatt készül az új, madárfüttyös pihenő- és élményparkunk, ami 100 százalékban Vonyarcvashegy – mondja Pali Róbert polgármester, akivel ezúttal a legfrissebb fejlesztéseket nézzük meg. A „Mert az Ön faluja is rajta van a térképen!” sorozatunkban bemutatjuk, hogy Vonyarcvashegy számos más turisztikai látnivalóval is kedveskedik vendégeinek.

A Lido strand homokos partja

Megmutatják, milyen új attrakcióval készülnek a jövő nyarakra, ami egyelőre meglepő, hiszen most csak egy rozsdás hajóromra csodálkozhatunk rá, a Süllő II. halászhajóra. A hajóról készült ismertető táblán a többi között ez olvasható: az önkormányzat védelmébe vette az 1971-ben készült halászhajót, hogy azt megőrizve és felújítva fő attrakciója legyen a balatoni halászatot és hajózást bemutató egyedülálló kiállításnak. A Szent Mihály-kápolna a 40 halász legendájával összekapcsolva interaktív kilátóhelyen őrzi a balatoni halászat emlékét a jövőben, és mutatja be a Balaton fenntartását és üzemeltetését.

A Süllő II. halászhajó, a vonyarci strand jövőbeli látványossága

– Mielőtt rátérnénk a Szent Mihály-dombi fejlesztésekre, szeretném megmutatni mindazokat a strandon lévő látnivalókat, amelyekkel az egész település turisztikai értékeire is felhívjuk a figyelmet. Ilyenek a Szent Mihály Fogadalmi Halászkápolnáról szóló tábláink, vagy a Festetics Tavernára emlékeztető híradások. Az öt hektáros strandon persze más, egyedi látnivalók is vannak. Beszélhetnék az új faültetésekről is, mert azt tartjuk, „fát ültetni tegnap kell!”, vagy a betegség miatt kivágott fa tuskójából kialakított rovarhotelről, sündisznólakról is, de teljesen egyedi látnivalónk a cumifa – említi Róbert.