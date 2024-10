A novemberi jeles napok közül ugyanis kétségkívül Szent Márton ünnepe, azaz november 11-e az egyik legismertebb. Ehhez a naphoz számos szokás is kapcsolódik. Ezek egyrészt az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez kötődnek, másrészt ahhoz a legendához, amely szerint Tours-i Szent Márton egy libaólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké akarták megválasztani, de a ludak elárulták a gágogásukkal.

Egy legenda szerint Szent Márton még római legionáriusként köpönyege felét és didergő koldusnak adta. Az egyik leggyakoribb ábrázolása e cselekedetéhez kötődik

Forrás: Illusztráció

Szent Márton ünnepén

Márton napja a karácsony előtti 40 napos böjt előtti utolsó ünnepnap, ezért ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok. Ilyenkor nagy evés-ivást rendeztek, hogy a következő esztendőben is bőven legyen mit fogyasztani. A lakmározásnak kedvezett az is, hogy a hagyomány szerint ilyenkor nem volt szabad takarítani, mosni, teregetni, mert ez a jószág pusztulását okozta. Novemberben már le lehet vágni a tömött libát, ezért a Márton-napi ételek jellemzően libafogások, így például libaleves, libasült párolt káposztával és zsemle- vagy burgonyagombóccal, mert a rigmus szerint: „Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik”. Szokás volt, hogy a liba húsából, különösen a hátsó részéből, küldenek a papnak is, innen ered a „püspökfalat” kifejezés.

A néphagyomány úgy tartja, Szent Márton napján, november 11-én válik a must borrá, ezért ekkor számos borászathoz kapcsolódó programot tartanak. A Márton-napi lúdvacsora után „Márton poharával”, vagyis a novemberre éppen kiforrott újborral szokás koccintani. Úgy tartották, a minél több ivással egyre több erőt és egészséget töltenek magukba. A bor és a liba néha össze is kapcsolódott, német nyelvterületen a 12. században a Márton-napi ludat „szüreti vagy préslibának” is nevezték.

Zalában település is van, amely a mai Szombathely római kori elődjében, Savaria városában született néhai püspök nevét viseli, ennek okán értelemszerűen a november 11-hez legközelebbi hétvégén Tótszentmártonban is igyekeznek megszólítani a borászokat, bortermelőket, borivókat. A Kálmán-hegyi Szent Orbán pihenőnél ilyenkor tartják a Szent Márton újborfesztivált, amely újbormustrát és kóstolót, illetve lámpás felvonulást is magába foglal.