SzemlÉLETváltás a fogyatékkal élők intézményi ellátásában

Három évvel ezelőtt alakult meg a szociális gondozó intézmények szemléletváltását szorgalmazó munkacsoport, mely négy vármegyében három területen ért el azóta hathatós változást a különböző sérültség miatt eltérő életlehetőséggel élő gondozottakkal való kapcsolattartásban. A tapasztalatokat hétfőn összegezték a Zalaegerszegen, a megyeházán tartott tanácskozáson, melyen a zalaiak mellett nógrádi, szabolcsi, borsodi és csongrádi szakemberek vettek részt. A konferencia résztvevőit dr. Sifter Rózsa főispán, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, Zimborás Béla, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Vármegyei Kirendeltségének vezetője köszöntötte, elismeréssel adózva a szociális szférában dolgozók elhivatott munkája előtt. Zimborás Béla elmondta, Zalában 20 ellátási helyszínen 361 fő részére nyújtanak ellátást a hagyományos intézményi keretek között és a támogatott lakhatás keretében, azaz házakban, kisebb közösségekben.

Zsákutca négy napon át, így közlekedjünk Zalaegerszegen

Október 3-ától, csütörtöktől négy napon át, azaz október 6-áig, vasárnapig zsákutcává válik a Kisfaludy utca Ady utca és Mártírok útja közötti szakasza, tájékoztatta lapunkat a polgármesteri hivatal. A munkálatok során megújítják a csomópontot. A Kisfaludy utca burkolatfelújításának részeként a pályaszerkezetet cserélik a Kisfaludy és Ady utca kereszteződésében. A csomópont-felújítás idején az Ady utcán félpályás forgalomkorlátozásra kell számítani. A műszaki osztály munkatársai a közlekedők megértését és türelmét kérik.

Mindenki király lehetett a múzeumban

A Thúry György Múzeumban is megünnepelték Benedek Elek születésnapját, azaz a magyar népmese napját. Ennek keretében a Zrínyi-iskolából délelőtt egy elsős osztály érkezett a múzeumba, hogy részt vegyen egy reneszánsz foglalkozáson. Például mesét hallgattak Mátyás királyról, a Swans Tánciskola reneszánsz csoportja korhű táncokkal örvendeztette meg a gyerekeket, majd néhány tánclépést a gyerekek is elsajátítottak. Kézműveskedés, valamint királyként és királynőként fotózkodás zárta a programot. Délután szintén a Zrínyi-iskolából az 5. osztály érkezett a múzeum Fő utcai intézményegységébe, ők Mátyás királlyal, mint mesehőssel és történelmi személyiséggel, valamint a reneszánsszal ismerkedtek meg. A múzeum 15. századi régészeti leleteit is megnézhették, köztük az értékes Mátyás korabeli üvegpoharakat, amelyek a Romlottvár ásatása során kerültek elő, s Itáliában készítették őket.