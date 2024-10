A debreceni legenda még vasárnap szenvedett rollerbalesetet, amelynek következményeként hétfőn elhunyt. A Haon.hu-nak nyilatkozott egyik jó barátja, Suba Krisztina.

- Nagyon szerette a testépítést, fanatikusa volt a sportágnak, a vesebetegsége után sem adta fel, mert szerette a színpadot, a versenyzést. Nyilván már nem volt olyan az izomzata, de akkor is szeretett ott lenni, csak az utóbbi időben már inkább arra fektette a hangsúlyt, hogy versenyzőkkel foglalkozzon. A tanítványait arra biztattam és biztatom, hogy az ő emléke előtt is tisztelegve ne adják fel, induljanak el a versenyeken, mert nagyon sok segítséget kaptak anyagilag, lelkileg tőle - nyilatkozta Krisztina, aki felelevenítette azt is, hogy a baleset napján még üzenetet is váltottak.

- Másnap láttam, hogy 17 órája nem volt elérhető, ezért írtam az anyukájának, hogy minden rendben van-e. Azt válaszolta, hogy nem, mert Istvánt baleset érte, és bevitték a kórházba. Bementem hozzá, tudtunk beszélni, jó hangulatban volt, úgy fogta fel, most legalább pihenni fog egy ideig. A balesetről azt mondta, vitte fel a rollert, de elesett, és pont rázuhant. Súlyos sérülései voltak, több bordája is eltört és a válla is komolyan roncsolódott. A fájdalomcsillapító hatott, így nem érezte magát rosszul, de én láttam rajta, hogy nincs jól - mesélte a lapnak.

A kórházban már szóba került: ha Jenei felépül visszatérnek az edzéshez, ám laboreredményei nem voltak biztatóak.

– Annyira pozitív felfogású emberrel, mint István, életemben nem találkoztam: nagy harcokat vívott – dialízisre járt, térdprotézise is volt –, de mindenből felállt. Azt nem tudom, hogy mi okozta a halálát, mert még nem volt boncolás. Mondják, hogy esetleg tüdőembólia, vagy a szervezete nem bírta el a sokkot, de én nem szeretnék találgatásokba bocsátkozni. Kértem tőle, tegye le a rollert, mert csúszik az út, veszélyes, de hát csak ment, és úgy látszik, neki ez lett megírva… Mindig aggódtam a rollerezés miatt, ezért nem is mert szólni nekem, hogy kórházba került. Ha nincs ez a baleset, még évtizedekig élhetett volna...

