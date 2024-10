A Skyshowtime-on november 1-től nézhető a Lioness akciósorozat második évada.

Filminfó: Ahogy a CIA terrorizmus elleni harca egyre közelebb kerül hazájukhoz, Joe (Saldaña), Kaitlyn (Kidman) és Byron (Kelly) egy új Lioness ügynököt vesz fel, hogy beépüljenek egy eddig ismeretlen fenyegetésbe. A minden oldalról növekvő nyomás miatt Joe kénytelen szembenézni azokkal a mélyreható személyes áldozatokkal, amelyeket a Lioness program vezetőjeként hozott.

E héttől érhető el Hysteria! című thriller is. A film egy kitaszítottakból álló, küszködő középiskolás heavy metal zenekart követ nyomon, akik a város okkultizmus iránti hirtelen érdeklődését kihasználva sátánista metálzenekarként kezdenek hírnevet szerezni maguknak, mígnem egy különös eseménysorozat boszorkányüldözést indít el, amely visszavezet hozzájuk.

A Disney+ e heti újdonsága október 30-tól a Megalapozott kétség című sorozat második évada. Filminfó: Miután megpróbálja kiheverni a tavalyi évadban történt fárasztó per és halálos viszony okozta sebeit, Jax Stewart (Emayatzy Corinealdi) megpróbálja újra a régi kerékvágásba helyezni az életét. Egészen addig, amíg egyik legközelebbi barátja el nem árulja, hogy megölte a férjét. A barátnője önvédelemre hivatkozik, de a megalkuvást nem tűrő ügyész másképp gondolja. Jaxnek minden segítségre szüksége van, ezért az ambiciózus védőügyvédet, Corey Cash-t (Morris Chestnut) hívja meg az ügy vezetésére, de a dolgok nagyon gyorsan feszültté válnak.

Az Apple TV+-n október 30-án egy spanyol sorozat debütál, a szolgáltatónál You Would Do It Too címmel. Filminfó: Fegyveres rablás történik azon a buszjáraton, amely Barcelonához közeli városokkal köti össze a repülőteret. Az eredmény? A három halott rabló, egy körözött személy és hat szemtanú nem tudja azonosítani a szökevényt.