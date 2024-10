Lovkó Balázs úgy érzi, hogy olykor a közlekedőknek fontos lenne felfrissíteniük a KRESZ-ismereteiket. Ezért beszélt most részletesebben a Stop jelzőtáblához kapcsolódó szabályok betartásáról. S persze azért is, mert mint arról hétfőn beszámoltunk, tragédia történt Nagykanizsán.

A hétfői baleset helyszínén jól észrevehető helyen van a stop tábla, melynek helyes használatáról beszélt Lovkó Balázs

Fotó: Szakony Attila

Stop tábla: időben meg kell állniuk a sofőröknek

– Olyan kereszteződésekben, ahol élénk a keresztirányú forgalom, vagy nagyobb sebesség elérésére is képesek a járművek, cél a biztonságos közlekedés megteremtése, s ennek megfelelő forgalmi jelzések, így adott esetben az "Állj, elsőbbségadás kötelező!" tábla kihelyezése – fogalmazott a rendőr százados. – Természetesen nincs semmi kőbe vésve, egy közlekedési csomópont is változtatható, így ahol korábban "Elsőbbségadás kötelező!" jelzőtáblát helyeztek ki, azon lehet módosítani, és biztonságosabbá tehető egy csomópont. Érdemes a járművezető szemszögéből is megvizsgálni a közlekedést. Nyilván az elsőbbségadásra kötelezettnek mindig olyan sebességgel kell megközelítenie a kereszteződést, hogy a stop táblánál időben megálljon. A sebességével véletlenül se tévessze meg a védett útvonalon haladó járművek sofőrjeit. Azért lényeges, hogy csökkentett sebességgel közelítsen egy ilyen csomópont felé, hiszen már az oda vezető úton lehet bizonyos információkat gyűjteni az adott helyzetről, a kialakuló közlekedési szituációról, a környezetről. Amint odaér a vonalhoz és megállítja a gépjárművét, minden irányba el kell néznie. Fel kell mérnie a forgalmi viszonyokat, a távolságokat, illetve, hogy milyen sebességgel és épp milyen nagyságú jármű közeledik.

Világos utasítás: Állj meg!

Fotó: Szakony Attila

Fontos az emberi tényező

Lovkó Balázs hozzátette: semmilyen forgalomtechnikai megoldás és jelzőtáblázás nem helyettesíti az emberi tényezőt. Egy forgalmi szituációban mindenki megfelelően mérje fel a lehetőségeket, figyeljen a szabályokra. Az emberi figyelmet a biztonságos közlekedés nem nélkülözheti.

Novemberben újra megvizsgálják a kereszteződést

– Nagykanizsán hétfőn a Gábor Áron és a Hevesi Sándor utca kereszteződésében történt halálos kimenetelű baleset –idézte fel. – Nem ez az első eset, hogy tragédia történt ezen a helyszínen. Tavaly már volt egy forgalomtechnikai felülvizsgálat, és ezt követően idén nyáron került ki a stop jelzőtábla. Ettől függetlenül novemberben egy újabb forgalomtechnikai bejárást tervezünk az önkormányzat és a közútkezelő munkatársaival, amelyen megvizsgáljuk, hogy miképp lehet még biztonságosabbá tenni ezt a csomópontot.