A tavalyi évben csaknem 135 milliárd forint forgalmat produkált a SPAR franchise hálózata s mintegy 3700 kereskedelmi szakembernek biztosít megélhetést.

Széles termékkínálattal várja a vásárlókat Lentiben nyílt új üzletében a SPAR

Fotó: SPAR

Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője a lenti üzlet nyitása kapcsán elmondta, hogy a SPAR franchise programja 2012-ban indult el, amikor Móron megnyílt az első üzlet, azóta minden évben folyamatosan nőtt a partneregységek száma. A csatlakozó üzletek a nyitásra felújításon és korszerűsítésen esnek át, hogy modern környezetben szolgálják ki a vásárlóikat, miközben környezetbarát működéssel üzemelnek. A több mint 16 ezer termékből álló árukínálat mellett logisztikai és oktatási szolgáltatások, informatikai és szakmai segítségnyújtás, valamint marketingtámogatás áll a partnerek rendelkezésékre.

Magas minőségű SPAR termékek az új üzletben

Az üzletekben a vásárlók a megszokott magas minőségű SPAR termékekkel találkozhatnak, ezek mellett a térségre jellemző finomságok bővíthetik a választékot az érintett egységekben.

A 300. franchise egység Lenti városközpontjában található, klasszikus kényelmi üzletként funkcionál, amely az újranyitás előtt teljeskörű műszaki felújításon esett át. Az átalakítás során a 286 négyzetméteres eladóterű üzlet teljes berendezése és arculata is megújult. Az 14 kereskedelmi szakembernek munkát biztosító üzletben helyben sütött pékáruk, csemege-, és húspult, valamint önkiszolgáló sajtpult is helyet kapott.

Ezzel a Zrínyi úton a korábbi Fezo ABC-t a SPAR üzlete váltotta Lentiben, s így az üzletláncnak már két egysége is található a városban. Emellett Penny, Reál és Coop-boltokban is vásárolhatnak a lentiek és a környékbeliek, de van Rossmann, Ecofamily és legutóbb a Kik nyitott üzletet. Vagyis mondhatni van miből választaniuk. Az élelmiszerboltokat ki-ki ízlése szerint keresi fel, és persze legtöbben azt is figyelemmel kísérik, hogy mi mennyibe kerül, vagyis, hogy egyes élelmiszerek melyik üzletben érhetőek el kedvezőbb áron.

Lentiben és a határ menti térségben újfent hódít a bevásárlóturizmus is, míg néhány évtizede a szlovén vásárlók buszokkal utaztak át Lentibe a piacra bevásárolni, az utóbbi években ez a tendencia megfordult. A közeli Lendvára többen járnak Lentiből is, ha nem is nap, mint nap, de a nagyobb bevásárlást ott intézik, ahogy sokan a tankolást is. Lendván a SPAR mellett Lidl és Hofer (Aldi) üzlet is található, melyek a magyarok körében is népszerűek. A Facebookon többen is megfogalmazták a napokban, hogy örültek volna, ha a már meglévő SPAR-üzletek mellé Lidl nyílik a városban, mely sokak kedvence a kedvező árak és a széles termékkínálat miatt. Ennek hiányában azonban továbbra is inkább Lendván vásárolnak.