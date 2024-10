A témával a tragikus baleset után nem sokkal portálunk is foglalkozott. Aztán arról is beszámoltunk, amikor kiderült, hogy az orvosok heroikus küzdelme ellenére a kisfiú szervezete feladta a harcot. Azóta a TV2 Tények című műsorának nyilatkozott a színésznő férje, aki szerint Sallai Nóra állapota továbbra is súlyos.

Sallai Nóra balesetének helyszíne Alsónémediben

Fotó: Kovács Dávid

Most pedig egy csokorba gyűjtöttük azokat a hozzászólásokat, melyek a Facebook oldalunkra érkeztek. Ebből az is világosan kiderül, hogy mekkora dühöt és indulatot váltott ki az eset. A hozzászólok szerint a balesetet okozó autósokra a legszigorúbb ítéletet kell kiszabni.

Az írásaink alá érkezett hozzászólásokból válogattunk:

– Akik ilyen járművel száguldoznak, azokat nem érdekli, ha valami összetörik vagy valaki meghal. Azt gondolják a sok pénz, felsőbbrendűséget ad. Nekik a büntetés holmi apró pénz. Nem számít nekik sem anyagi, sem ember élet

– Igaz, hogy Ő (utal Sallai Nórára a hozzászóló) hajtott ki. Viszont az 50 km és a 130 km sebesség között 80 km van. Több mint a duplája a megengedett sebességnek lakott területen.

– A világítása sem égett állítólag a BMW-nek

– Legelső híreknél. Amúgy a videónál is látszott a nagy tempó.

– A felelőtlenek által okozott tragédiák nem balesetek, hanem GYILKOSSÁG! A büntetés mértékének is tükröznie kéne ezt!

– Őszinte részvétem a családnak, sok erőt kívánok, hogy el tudják viselni ezt a tragédiát!

– A felelőtlenek, akik ezt csinálták szegénnyel, remélem életfogytiglanra ítéik!!! Nem elég, hogy egy Anya elveszíti az 5 éves gyerekét, ha egyáltalán felébred!! És akkor ilyen barom suhanc drogos meg szórakozik másnak az életével!!! ÉLETFOGYTIGLANT RÁJUK!!!!