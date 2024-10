Több hírportál is arról számolt be, hogy a BMW személygépjárműben egy 18 és egy 21 éves fiatal ült, ők szintén megsérültek.

Zalakaroson a fiatal motorosoknak szerveztek vezetéstechnikai tréninget idén tavasszal, valami hasonlóra lenne szükségük az autósoknak is

Fotó: Szakony Attila

Éretlen korosztály

A fiatalok viselkedésének legszakavatottabb értője a nagykanizsai Sipos Edit gyermek- és ifjúsági szakpszichológus. Elmondta: viszonylag éretlen korosztályról beszélünk, hiszen a pszichológia is azt mondja, hogy 23-24 évesen válik az ember fiatal felnőtté.

A férfiakra jellemző a kockázatvállalás

– A fiatalokra nyilván jellemző az élménykeresés, minél több dologgal szeretnének megismerkedni és azokat kipróbálni – folytatta. – Rájuk jellemző szemlélet: egyszer élünk, ragadjuk meg a pillanatot. Ez együtt jár azzal is, hogy olykor a saját testi épségüket is kockáztatják, ilyenkor próbálják ki a tiltott szereket, alkoholt is. Ennek hátterében állhatnak hormonális változások, de van egy olyan fogalom is, hogy szenzoros élménykeresés, vagyis az érzékszervi dolgok kipróbálása. Ez megnövekedett kockázatvállalással jár együtt, s általában 15 és 35 év közötti férfiakra jellemző, a nők kevésbé ilyenek.

Sebezhetetlen?

Sipos Edit szerint a fiataloknak van egy olyan illúziójuk, hogy minél nagyobb és erősebb autó, annál sebezhetetlenebbnek érzik magukat. Ez nyilván egy téves hiedelem, azt gondolják, velük nem történhet baj. Irreális optimizmus jellemzi ezeket a fiatalokat, túlbecsülik a saját képességeiket. Ez egyfajta egocentrikus személyiséget jelent, mely kamasz- és fiatalkorban a leghangsúlyosabb, hogy saját magára koncentráltan éli meg a kockázatot és a másik személyre nem.

A szülői példa ragadós a közlekedésben is

– Kifejezetten a fiatalok baleseti halálozása tekintetében is vannak tanulmányok – folytatta Sipos Edit. – A 15 és 24 éves korosztályra vetítve a halálok 62,2 százalékban a baleset, melynek hátterében a túlzott kockázatvállalás áll. A fiataloknak még fejletlen az idegrendszere, rengeteg új tapasztalatra van szükségük. De sok rossz példát látnak a szüleiktől, például ha az édesapa kicsit ittasan vezet, de megy neki, ezért menő, vagány lesz a gyereke szemében. A fiatalok nem bírják felmérni azt, hogy bizony a volán mögött másokra is veszélyesek. A helyzeten mi is változtathat? A tanítás, a tanulás és a szülők példamutatása fajsúlyos jelentőséggel bírhat a jövőben.