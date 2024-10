Darázscsípés okozta halálát 1 órája

Ribarics Tamás emlékére tartanak koncertet

A számos zalai formációban zenélt, majd a Tales Of Evening zenekarral országos ismertségre is szert tett gitáros, a 2022. július 10-én egy darázscsípés után kómába esett, majd 13 nappal később elhunyt Ribarics Tamás emlékére tartanak újabb koncertet barátai. A Rest In Peace – In Memoriam Ribarics Tamás elnevezésű programnak a nagykanizsai Medgyaszai Ház ad helyet október 5-én.

Gyuricza Ferenc Gyuricza Ferenc

A gitáros Ribarics Tamás 2022. július 23-án hunyt el Fotó: Gyuricza Ferenc

Ez már a második Ribarics Tamás emlékkoncert lesz, az elsőt még 2022 szeptemberében tartották ugyanezen a helyszínen. A program is hasonló lesz, zömében olyan zenekarok lépnek fel, amelyeknek tagja volt a néhai gitáros, vagy volt kapcsolódási pontjuk olyan formációkhoz, amikben annak idején játszott Ribarics Tamás, azaz ahogy mindenki ismerte őt: Riba. Az újjáalakult Charon az első Ribarics Tamás emlékkoncerten. A zenekar basszusgitárosa, Gazdag Tamás balról a második

Fotó: Gyuricza Ferenc Ribarics Tamás egykori zenésztársai Minderről Gazdag Tamás, az egyik fellépő, a Charon zenekar basszusgitárosa beszélt lapunknak. Mint mondotta: az idei emlékkoncertet a Mélypont tagjai koordinálják, amelynek Ribarics Tamás szintén alapítója volt, illetve 2021-ben ő kezdeményezte az újbóli összeállásukat is, ám ez végül már nélküle valósult meg. - Az este hét órakor kezdődő programnak négy fellépője lesz – folytatta Gazdag Tamás. – Először egy vadonatúj csapat, a nagykanizsai Csonk játszik, aminek az énekes személyén keresztül van kapcsolata Ribával. 20 órától a tapolcai Diablura zenél, ők 2007-ben turnéztak együtt a Mélyponttal, majd a Charon következik. A koncerten eljátsszuk azt a dalt is, amelynek alapjait Riba egy nappal a kómába esését megelőzően rakta össze, s küldte át a többieknek. Zárásként a Mélypont ad még koncertet. Tehetséges zenész, megnyerő személyiség Gazdag Tamás szerint az emlékest arra is lehetőséget kínál, hogy baráti beszélgetések során idézzék fel a résztvevők Riba megnyerő, segítőkész személyiségét. Ő volt az a zenész, akit a basszusgitáros szerint mindannyiuknál nagyobb tehetséggel áldott meg a sors, ennek ellenére végig közvetlen, barátságos és segítőkész maradt, sosem feledkezett meg egykori zenésztársairól. Ribarics Tamás legismertebb zenekara a billentyűs Ádám Attila által vezetett Tales Of Evening volt, amit még 2011-ben hoztak létre zalai zenészek. Gitáron Ribarics Tamás, basszusgitáron Jánosi Péter, dobon Pálosi Róbert játszott, az énekes pedig Dudás Ivett volt. Az évek folyamán több tagcsere is történt a csapatban, a legtöbb esetben a basszusgitáros posztján történt váltás. Jánosi Péter helyére előbb az azóta már szintén elhunyt Németh András érkezett, majd Gyulai Ádám és Németh Attila is zenélt ezen a poszton, míg az utolsó felállásban már Szegedi Dávid volt a basszusgitáros. A gitáros Varga Krisztián csatlakozásával időközben hat fősre bővült zenekarban a működésük során a dobos posztján volt még váltás, Pálosi Róbert helyére Tobola Norbert érkezett.

Röviden a Tales Of Evening zenekarról A zenekar 2012 február 4-én, a zalaegerszegi Club Grabowsky-ban adta első koncertjét a Ganxsta Zolee és a Kartel előtt. Azóta több mint száz alkalommal léptek színpadra fesztiválokon, önálló koncerteken. Játszottak a FEZEN-en és a Rockmaratonon. Voltak előzenekara többek közt a svéd Sabatonnak és Bloodboundnak, valamint az olasz Luca Turilli’s Rhapsody-nak is. 2020 márciusában első alkalommal nemzetközi turnén is részt vehettek az olasz Rhapsody Of Fire és a szlovák Symphonity társaságában, ez a koncertsorozat a koronavírus járvány miatt szakadt félbe. Utolsó fellépésük 2022. június 25-én volt Lovásziban, a Kantin fesztiválon, közvetlenül az EDDA előtt. Ribarics Tamást ugyanazon év július 10-én csípte meg egy darázs, ettől keringése összeomlott és kómába esett, majd 13 nappal később elhunyt.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!