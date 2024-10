Mint ismert: a kötelező visszaváltási rendszerben visszaválthatóvá váltak a Magyarországon forgalomba kerülő fém, műanyag és üveg italcsomagok - maximum 3 literes kiszerelésig. Az internetes közösségi oldalakon gyakran látom, hogy például Németországban zsákszámra lehet beleönteni az ottani automatába a visszaváltani kívánt göngyöleget. Nálunk pedig egyesével kell "etetni" a REpont gépet. Na és? Ugyanolyan könnyű folyamat és pontosan megszámolja a palackokat, üvegeket, vagyis precízen leszámolja az 50 forintokat. Az pedig különösen szívet melengető, hogy még azt a lehetőséget is felkínálja, hogy jótékony célra ajánljuk fel a befolyt összeget. Így ráadásul anonim módon segíthetünk. Szép adat, hogy a MOHU által indított, hivatalos jótékonysági program keretében a gyermekkórházak támogatására eddig 57 941 931 forint gyűlhetett össze. Viszont abba a szupermarketbe, ahova járok például a gép által kinyomtatott blokkal is lehet vásárolni és ha úgy alakul még vissza is adnak belőle a pénztárban.

REpont: csak tiszta palackokkal érkezzünk!

Sajnos magunkról állítunk ki bizonyítványt, ha bizonyos palackokat, üvegeket ragacsosan, koszosan viszünk vissza, hiszen ezzel alaposan beszennyezzük a gépet. Ez a viselkedés számomra elfogadhatatlan, ugyanis ez egyfajta igénytelenségre és önző viselkedésre vall. Ezen kívül jó lenne, ha mindenki a szabályok szerint járna el, így megkímélné magát és a várakozókat is több kellemetlenségtől. Vagyis címke nélküli palackokat hiába is tuszkol be a gépbe, az nem fogadja el, ahogyan összenyomott flakonnal sem érdemes próbálkozni. Az egyik legmeredekebb eset az volt, amikor egy férfi a címkéket szórta be a gépbe, bízva abban, hogy az ép vonalkóddal majd megkapja az 50 forintot. Csak szólok, nem járt sikerrel.

Fontos a környezetvédelem

Bár sokakat hidegen hagy, mégis fontos felhívni a figyelmet: a visszaváltással bekapcsolódunk a körforgásos gazdálkodásba. Újrahasznosított termékként a palackok visszakerülnek a körforgásba és a rendszernek köszönhetően a hazai gazdaság is értékes újrahasznosítható alapanyaghoz juthat, nyersanyagot biztosítva az új palackok gyártásához.