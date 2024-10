Az ugyancsak Letenye vonzáskörzetéhez tartozó Murarátka polgármestere, Gyergyák Zoltán is azt mondja: miután ezen a településen sincs sem REpont automata, sem olyan üzlet, ahol meg lehetne oldani a kézi visszaváltás lehetőségét, ezért abból a faluból is szinte mindenki Letenyére hordja a betétdíjas termékeket. Az önkormányzat is, hiszen a rendezvényeikre vásárolt italok – legyen az víz vagy üdítő, esetleg sör – csomagolásának betétdíjairól nem mondanak le, annak visszaváltási díját egy helyi civil szervezet kapja. A kiürült dobozokat, palackokat az önkormányzati hivatalban tárolják, majd ha összegyűlik egy érdemi mennyiség, akkor Letenyén váltják vissza. A dél-zalai városban egyetlen helyen, a már többször is említett Spar áruháznál található automata, ami az üzlet nyitvatartási idejében használható.