A nagykanizsai Dr. Mező Ferenc Gimnázium 11. évfolyamos tanulója tavaly ugyanis 286 jeles osztályzatot szerzett, ráadásul csak földrajzból 89 alkalommal kapott ötöst. Ez utóbbival vitathatatlanul országos rekordot állított fel. Adódik a kérdés, hogyan lehetett egyáltalán ennyi érdemjegyet szerezni egy tantárgyból?

Bereczki Hanna Dóra rekordot állított be, ő szerezte a legtöbb jeles osztályzatot tavaly földrajz tantárgyból. Erről papírja is van

Fotó: Szakony Attila

Rekord - 89 jeles osztályzat földrajzból

- Imádom a földrajzot, egyszerűen nekem nem okoz gondot elmélyedni a tananyagban, ráadásul az órákon is aktív vagyok - felelte Hanna, aki elárulta: ennyi jeles osztályzatot csak úgy lehet szerezni, ha az ember minden órán jelentkezik felelni és az órai munkából is kiveszi a részét. - Előfordult olyan is, hogy dolgozatot írtunk és a tanárunk, Solty Szilárd több csoportra osztotta az osztályt, én meg mindegyik feladatsort megoldottam.

Hanna egyébként amellett, hogy jó eszű diák, szorgalmas is, saját bevallása szerint minden nap megtanulja a leckét, hétvégéken pedig ismétel. Hanna tavaly már 98 százalékra teljesítette a középszintű földrajz érettségit, idén pedig az emelt szintre készül.

Szeret tanulni és szorgalmas is

- Lehet, hogy presztízskérdést csinálok ebből, de nekem nem megterhelő tanulni, szeretek új ismereteket szerezni - folytatta Hanna, aki elárulta, hogy a fő tantárgyakból kizárólag jeles osztályzatai vannak.

Hanna édesanyja, dr. Bereczkiné Barabás Dóra nagyon büszke a lányára, mint mesélte: Hannával gyerekkora óta sokat foglalkozott, eleinte vele tanult, de ma már csak a tananyagot kérdezi ki minden áldott este.

- Hanna nagyszüleinek, akik 40 évig tanítottak, óriási szerepük van abban, hogy a lányom megtanult tanulni - húzta alá dr. Bereczkiné Barabás Dóra. - Ő nem az a magolós típus, értelmezi az elhangzottakat vagy azt, amit olvas és a helyére teszi, beilleszti az új információkat az addig tanult ismeretanyagba.

Irány az egyetem

Mint megtudtuk: Hanna az idei tanévben is gőzerővel hajt, noha még csak másfél hónap telt el a tanévből, földrajzból már 23 jeles osztályzatot gyűjtött. A fiatal gimnazista azt mondja: a későbbiek során a földrajzzal szeretne foglalkozni, így azt már eldöntötte, hogy a Pécsi Tudományegyetemen folytatja majd tanulmányait.