Kezdeményezésükhöz az idén is csatlakoztak a helyi civil szervezetek: a polgárőr egyesület, a Pózváért Alapítvány és a településrészi önkormányzat.

A Felsőerdő utcai csapat: Cséve Jánosné, Szabó Lászlóné, Tompos Róbert, Cséve János, Molnár Tibor, Molnárné Tompos Márta

Fotó: A szerző

A temető környékén is népes csapat dolgozott

- Környezetvédelmi, köztisztasági akciókat már az egyesületünk megalakulása óta szerveztünk, a tavaszi után az őszi nagytakarítás is már hagyományosnak számít, hiszen közel járunk a 10. alkalomhoz. Anno nem véletlenül időzítettük Mindenszentek előtti időre, egyúttal rendbe tettük a temetőt és a környékét is, egyrészt tisztelegve az ott nyugvók emléke előtt, másrészt a szeretteik sírjához hazalátogatókat is méltóképpen fogadhatjuk - magyarázta Tanainé Farkas Zsuzsanna, a egyesület elnöke a közösségi ház előtti parkban végzett munkát megszakítva.

A Felsőerdő utcai csapat összeszedte a szemetet az autóbuszvárók környékén

Hegyi László Vilmossal az unoka és barátnői - Németh Eszter Viktória, Megyer Borka és Kovács Sophie is kivette a részét a munkából

Felosztották egymás között a település minden zeg-zugát: a Felsőerdő utca környékén élőknek jutottak a legszemetesebbnek bizonyult autóbuszmegállók és várók. Külön csapat adjusztálta az úgynevezett "templomkert" díszbokrait, a közösségi ház előtti teret, a temető környékét. Vittek magukkal szerszámokat, sövénynyírót, fűnyírót, motorfűrészt, kistraktort, a kivágott ágak elszállítására kisteherautót.

A templomkertben füvet nyírtak, rendbe tették a díszcserjéket

Tuboly Árpád és Molnár Krisztián elszállította a kivágott faágakat

- A rendszeres karbantartás meg is látszott a közterületeken, úgy tűnt, a rendre is jobban vigyáztunk, kevesebb volt a szemét, a túlburjánzott növényzet. Ami külön öröm - fogalmazott az egyesület elnöke - , hogy a fiatalok, sőt, a szülőkhöz, nagyszülőkhöz csatlakozó gyerekek is kivették a részüket a munkából. Összességében az egész jubileumi évünk ilyen sikeresnek mondható: öregek napja; gyereknap; vidám találkozók, közösségi partik; túrák; kirándulások - köztük emlékezetes kiruccanás Hallstattba, adventelni majd Ljubljanába megyünk - izgalmas előadások, bemutatók sora erősítette tovább a csapatot. Az év előttünk álló két hónapja a mikulás nappal, karácsonyvárással, évbúcsúztatóval is hasonló közösségi élményekkel kecsegtet.

Tanainé Farkas Zsuzsanna Forgács Milánnal, Forgács Patrikkal és Tóth Mátéval a közösségi ház előtt dolgozott

A középületek előtt lenyírtak a füvet

Miként az őszi környezetszépítő akciót is jó hangulatú gulyáspartival koronázták meg.