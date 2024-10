Nem csak nagymamáink karácsonyi – és úgy általában – kedvenc patkó alakú süteménye a pozsonyi kifli, németül „Pressburger beugle vagy kifperl”, illetve szlovákul a „Bratislavský rožok”. De vajon melyik nemzet mondhatja magáénak ezt a diós, mákos klasszikus finomságot? Mert természetes, hogy mindenki szeretné, mi magyarok a hungarikumok között tartjuk számon.

Pozsonyi kifli desszertnek és borovicska ajándéknak

Fotó: Bukta Zoltán

A pozsonyi kifli elnevezés nem kizárólagos

A szlovákok 2008-ban fordultak az Európai Bizottsághoz, s szerették volna a péksüteményt "Bratislavský rožok"/"Pressburger Kipfel"/"Pozsonyi kifli" néven szerepeltetni, a kizárólagosság ellen azonban Németország, Ausztria és Magyarország kifogással élt. Az országok azóta megegyeztek, s „a megállapodás tartalmazta az eredeti termékleírás módosításait és különösen a bejegyzés iránti kérelemben szereplő azon kérés törlését, amely az elnevezésnek a kizárólagosságára vonatkozott.”

C betű és patkó alak

A „Bratislavský rožok” elnevezést csak 1918 után, Csehszlovákia megalakulását követően kezdték el használni, miután a Pressburg, illetve Pozsony városnév Bratislavára változott. A hungarikumleírásban ez áll: „Czifray István 1830-ban kiadott Legújabb magyar szakácskönyvében „Posonyi finom mákos kaláts” címen közli a receptjét. Trianon után szláv neve is keletkezett Pozsony híres péksüteményének. Így ma az Európai Unióban – hosszas viták után – „hagyományos különleges termékként” szerepel, magyarul és neve mellett említhető szlovákul is. A hivatalos leírása szerint a pozsonyi kifli mákkal vagy dióval töltött, kifli alakú finom pékáru márványszerű, fényes felülettel. A hagyomány alapján a diós kifli c betűt formál, míg a mákos elnyújtott patkó alakú.”

A híres Mihály-kapu utcájában több helyen kapható a pozsonyi kifli

Fotó: Bukta Zoltán

V. Szemes és V. Karovič 1992-ben, Pozsonyban kiadott könyvében ez áll: 1785-ben, Mikulás napján, Shiermann pékmester egy új, töltött süteményt helyezett el a kirakatában, amely a későbbiek során mint „Pressburger beugle” honosodott meg a köztudatban.

A „Bratislavský rožok” elnevezésű terméket Pozsonyban később több pékmester is sütötte. Közülük az egyik legismertebb Schwappach Ágoston, aki 1834-ben alapított pékségében mákos és diós patkókat kínált. Ismert volt a pozsonyi Štefanik utcai Wendler Gusztáv cukrászdája is, amely a „Bratislavský rožok” terméket akár postán is elküldte.