Németh Péter, a Botfai Városrészi Polgárőr Egyesület elnöke segítségével a legkisebb nagykutasiak is kipróbáltatták a zalai szövetség mobil KRESZ parkját

Fotó: A szerző

Ezúttal sem maradt el az ügyességi verseny, Kovács Enikő vezényletével többek között gyorsaságban, zsákbanfutásban, kötélhúzásban mérték össze az erejüket a csapatok: legügyesebbnek a No name, őket követően az Ostoros rétes és a Jófej gyerekek bizonyultak. A főzőversenyen mindenki kedvére alkothatott, csupán a bab és a krumpli felhasználása volt kötelező.

A Korosodó bográcsozók örömmel fogadták a nyugdíjasklub alapításának ötletét

Fotó: A szerző

A hat nevezett csapat közül a Jófej anyukák találtattak a legkreatívabbnak, s a zsűrinek is az ő babsalátával tálalt krumpliprósza-bundás sült csirkéjük ízlett a legjobban, őket a Főnix és a Box utca alakulat követte. A sok-sok finomságot - favágóleves, palócleves, almás-babos rétes, darálthúsos-babosszószos tejfölös lángos, csülkös bab, krumplispogácsa, lesütött hús, hagymásbab - uzsonna gyanánt aztán a résztvevők is lezsűrizték - de késő estig a polgárőrök Takács Zoltán által prezentált nagykondér babgulyása is elfogyott. Mert napnyugta után is érdemes volt maradni: a Vega Csillagászati Egyesület jóvoltából 4 távcsővel alaposan szemügyre vehették az esti égboltot, a tábortűz mellett pedig akár szalonnát is süthettek.