: Gazdag Attila borász és pálinkaszakértő 30 öreghegyi itókáról mondott véleményt

Fotó: Fincza Zsusza

Pálinkamustrát is tartottak

A délután sem nélkülözte az izgalmakat: a polgárőrök meghívását ugyanis elfogadta Gazdag Attila borász és szakpálinkász - akinek a Nagykanizsa közeli Cserfő-hegyi fellegvárában 6 évvel ezelőtt már vendégeskedtek a besenyői polgárőrök, rá egy évre vették a bátorságot és véleményeztették vele a pálinkájukat. A szakember akkor egyetlen nedűt minősített aranyéremre méltónak, s mert az öreghegyiek megfogadták a tanácsokat, ezúttal 5 arany, 6 ezüst és 7 bronzérmes hungaricum-itókát talált az eléje tett 30 munkától. A Pannónia Pálinkakultúra Egyesület elnöke az idei "pálinkatanfolyamon" is kertelés nélkül elmondta minden egyes mintáról a véleményét és jó tanácsokkal is szolgált a minőség javításához. A több mint egy órás kurzus végéhez közeledve már a tanoncok is el-el bíráltak egy-egy kortynyi itókát, s közben olyan jól összebarátkoztak tanítómesterükkel, hogy megígérték: jövőre egy autóbusznyi polgárőrrel újból tiszteletüket teszik a Cserfő-hegyi rezidencián.

Mindeközben László István és az asszonyok jóvoltából folyamatosan üzemelt a kemence, így még a rendezvény végén is frissen sült krumpli prószát ehettek a legkitartóbb részvevők is.