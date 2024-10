A kehidakustányi gyerekek az óvoda udvarán. Ezt a játszóteret fejlesztik majd az online aukcióból befolyt összeggel

Fotó: Koltai-Balázs Bianka

Murakami arra is bátorítja a cégeket, hogy vegyenek részt közintézmények támogatásában, akár önkéntes munkával is, például az épületek belső festésével, ami egyúttal remek csapatépítő tevékenység is lehet, hagyományokat teremtve ezzel. „A cégek tartsák szem előtt, hogy a munkavállalóik gyermekei is ezekben az intézményekben nevelődnek, majd felnőve esetleg a cég alkalmazottai lesznek. A jó és kreatív munkaerő pedig nagyon fontos a versenyképességhez” – teszi hozzá.

Zalai kötődésű a művész Patrick Murakami egyébként zalai kötődésű. Édesanyja, az In Memoriam Gábor Dénes-díjas antropológus, Ács Tünde Fatima zalaszentlászlói származású, s kulcsszerepe volt a hátrányos helyzetű gyermekek tantermi integrációját segítő országos módszer, a Komplex Instrukciós Program (KIP) hazai elterjesztésében és a tanárképzésbe való beépítésében. A családi értékeket, mintát követve Patrick is aktívan hozzájárul a közösségek segítéséhez, hisz abban, hogy a művészet ereje képes formálni a társadalmat.

Már elindult az online licit

A festményre egy Facebook-eseményen belül lehet licitálni október 18-án 20 óráig, hívja fel a figyelmet Koltai-Balázs Bianka. A licit 400 ezer forintról indult, a kép piaci értéke 480 ezer forint. A teljes összeget az óvoda és bölcsőde játszóudvarának fejlesztésére fordítják:

új játékokat vásárolnak

a meglévő infrastruktúrát fejlesztik, még élvezetesebb, biztonságosabb környezetet teremtve a gyerekeknek.

Kehidakustány tehát tovább fejlődik.