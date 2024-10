A hétfői sajtóbejáráson Böjte Sándor Zsolt, a térség önkormányzati képviselője elmondta, hogy az elmúlt években több mint háromszorosra növekedett autók száma a városban, amely a parkolók iránti igényt is magával hozta. A Berzsenyi Dániel utca társasházainál a buszállomás közelsége, az óvoda és a környéken lévő boltok miatt nagy a gépkocsiforgalom, amely új parkolóhelyek létrehozását indokolta. Mint mondta, a lakók kérték, hogy az itt lévő füves területen az önkormányzat alakítson ki parkolót, ahol amúgy is parkolni szoktak az arra közlekedők. A hely tehát adott volt, így 9 férőhelyes parkoló létesítettek gyepráccsal, amely a vízelvezetést is biztosítja.

Böjte Sándor Zsolt: a nagy gépkocsiforgalom indokolta az új parkolók megépítését

Fotó: Antal Lívia

A beruházást az arányos városfejlesztés jegyében valósította meg az önkormányzat. Böjte Sándor Zsolt kiemelte, hogy folyamatosan keresik a lehetőségét annak, hol lehetne még parkolókat létesíteni. Felidézte, hogy korábban a Stadion utcában és a Berzsenyi utcában létesítettek új parkolókat. Felújították az utat a Stadion utcában, ahol a meglévő parkolóhelyeket halszálkásan jelölték ki. Ugyancsak felújították a Berzsenyi utcát a pávás körforgalomig, amit a nagy forgalom indokolt. Kiemelte, hogy a jövőben is fejleszti kívánják a belváros ezen részét is.