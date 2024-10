Cikkünk kiindulópontja az volt, hogy a parkolókban gyakran látni olyan sofőröket, akik fittyet hánynak a szabályokra, és az elválasztó csíkok fölé parkolnak, egy manőverrel több helyet foglalva el. Ennek kapcsán a rendőrség szakértője és az egyik nagykanizsai autósiskola vezetője pedig elárulta, mi lenne a helyes magatartás parkolás közben.

Szabálytalan parkolás. Sokan fittyet hánynak a szabályokra...

Fotó: FotoDax / Forrás: Shutterstock

"És mi lenne, ha mondjuk nem a 2 vonal közé kellene parkolni, hanem csak a bal oldalira? Ja, hogy akkor mindenki tökéletesen parkolna" - vetette fel az első hozzászóló. Többen saját történetüket osztották meg kommentben, volt, akinek a kocsijára az egyik bevásárlóközpont parkolójában a szomszéd autó sofőrje nyitotta rá az ajtót, s mint írta, hiába hívtak rendőrt, az magánterület lévén nem intézkedhetett, és a biztosító sem térítette meg a kárt. Egy másik kommentelő autóját pedig a kukásautó húzta meg.

"Ezt minden szabálytalanul parkolónak el kellene olvasni", írta valaki a cikkre reagálva, egy másik olvasó szerint azonban pont "csak a vonalra álló bunkók nem olvassák".

Más arra hívta fel a figyelmet, hogy "elég, ha egy autós nem áll be helyesen a parkolóba, s akkor már sokan kénytelenek hibázni". Valaki a parkolók átfestésére tett javaslatot, mondván: a mai nagy autók már nem feltétlenül férnek el akkora helyen, mint a régebbi típusok. "Szélesebbre kell felfesteni a csíkokat! Már nem a 70-es években járunk, amikor még fél méterrel keskenyebb autók közlekedtek" - hívta fel a figyelmet egy másik olvasó. "A nagy terepjárók egy része be se fér, a kis Polski a nyerő, azt minden résbe belökheted", olvashattuk pár kommenttel lejjebb. Egy másik felvetés szerint azért, hogy minél több parkoló legyen, "olyan szűkre festik fel a helyeket, hogy két SUV között hiába üres a hely, már az én kis Fábiámmal se tudok beállni, mert akkor nem lehet ki/beszállni". Ez a felvetés több hozzászólásban is előkerült, például: "Nem 220-230 cm-re kellene festeni a parkolóvonalakat! 90 %, hogy nekinyitják a mellette parkoló járműnek az ajtókat. Miért nem sávszélességre festik?"