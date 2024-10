A Hevesi Sándor Színház és direktora, Besenczi Árpád hosszú évek óta kiszámíthatóan indítja az új évadot. Vígjátékkal alapozza meg a koncepciót, ami mentén minél több nézőt szeretne látni az előadásokon. A színházi darabírók közül a több mint kipróbált angol Ray Cooney volt ismét soron, akitől már számos komédiát láthatott a Hevesi közönsége. És ismét Besenczi Árpád rendezésében.

Helvaci Ersan David

Fotó: Pezzetta Umberto

Ezúttal a magyarul Páratlan páros címmel futó darabra esett a választás. Nos, ennek főhőse John Smith, a londoni taxisofőr.

Ha a játszók felől nézzük, abszolút nyerő sztori, dinamikus szöveg, jól működő karakterek, energiatelt játék, feszes ritmus, szellemes díszlet (Mészáros Tibor), a figurák személyiségét hangsúlyozó jelmezek (Szőke Julianna). Esetlennek látszó főhős, életre-halálra kitartó, stikliket fedező jó barát, bájos feleség, és mindjárt kettő, szerencsétlenkedőnek tűnő rendőrök.

Komédia

Ha a nézőtér felől nézzük: néha felszabadult, néha kínosan röhögős este két felvonáson át. Min is? Azon, hogy a kettős életet élő, két feleséget tartó John és környezete egy véletlen lebukás következményeit elkerülendő milyen marhaságokkal próbál ki-

evezni az amúgy is szorult helyzetből.

A díszlet Mary (Támadi Anita) és Barbara (Dura Veronika) lakását egybetolja, a jelenetek így átfolynak egymásba, izgalmas próbára téve a nézői figyelmet. John (Mihály Péter) sztorija rengeteg telefonbeszélgetés révén bomlik ki, a szereplők hangereje el-eléri az érthetőség határát. De hiszen nagy a gáz, a két nő találkozását mindenáron el kell kerülni. A rendőrök (Besenczi Árpád, Szakály Aurél) sem igazán látnak tisztán, de bőszen nyomoznak addig is. John szövetségese, Stanley (Kiss Ernő) kármentése csak rátesz egy lapáttal a bonyodalmakra. A végén persze már az igazság sem hihető.

A helyzetkomikum klasszikus szabálya, a félreértések adagolása menetrendszerű, ilyenkor az adhat pluszélményt, hogy mit tesznek hozzá aktuálisan a játszó személyek.

Mihály Pétert nem gyakran látjuk nettó komédia főszerepében, üdítő is volt, hiszen más manírokkal dolgozik, mint az ebben a szerepkörben megfásult hevesis színészek. Kiss Ernőnek bérelt helye van a főszereplőt kiegészítő bohózati figurák palettáján, úgy tűnik, a jobb sorsa érdemes művésznek már borzasztó nehéz újítania.

Támadi Anita talán egy árnyalattal feleségesebb, több a szín a karakterben, de nem tudni, miért kell szinten tartania a kiabálást, amikor a hangszíne egész másra hivatott. Dura Veronika gyönyörű, csodás öltözetekben, s mintha pici iróniát is csempészne. Besenczi rendőre mintha túl nagypapás lenne, Szakály Aurélé

karcosabb.

A Páratlan páros futószalagon készült, ámbár profi bohózat, amihez a nevettetés legkidolgozottabb vonulataként Zalaegerszegen ezúttal a meleg témát látta a darab beltartalmaihoz képest még jobban fölerősíthetőnek a rendező. Egy (Helvaci Ersan David), kettő, majd három alak kénytelen a megalázó közhelyekből dolgozó figuravariánst hozni.