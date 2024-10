Régebben ezen a napon Zalaegerszegen is rendeztek programot, bárki kaphatott „ingyen ölelést”, aki a belvárosban járt. Az utóbbi időszakban ilyesmiről nem érkezett hír, talán a Covid-járvány kapcsán is kevesebb hasonló esemény zajlik. Kaposváron viszont idén is volt világnapi program, amit egy pandagyűjtő, Rákóczi Dóra szervezett. Egyik plüss óriáspandájával lehetett ölelkezni a város főterén, írta a sonline.