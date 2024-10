A pályaválasztási nappal kapcsolatos részletekről a szervezetek képviselői tartottak sajtótájékoztatót a Nagykanizsai Szakképzési Centrum telephelyén. Bene Csaba, a centrum kancellárja leszögezte: a partnereikkel történt közös együttműködés garanciát jelent arra, hogy ismét nívós, a pályaválasztás terén kitűnő kínálatot mutassanak be.

Pályaválasztás területén az összefogás aranyat érhet, balról: Balogh Imre, Anda Zoltán, Bangó-Rodek Viktória, dr. Babati Szabolcs, a kormányhivatal képviseletében és Bene Csaba

Fotó: Benedek Bálint

Pályaválasztás: tanulók, szülők és osztályfőnökök a középpontban

– A "szakMA-vár" pályaválasztási nap programja a Kanizsa Arénában 9 órakor kezdődik és két turnusban érkeznek a beiskolázási területünkről a 8. osztályos diákokat és osztályfőnökeiket – vette át a szót Anda Zoltán, a centrum főigazgatója. – A három technikumunk mellett több mint tíz duális képzőhelyünk is bemutatkozik. A tanulók mellett fontos, hogy az osztályfőnökeiket, valamint 17 órától pedig a szüleiket is tájékoztassuk az elmúlt időszak változásairól, a technikumok kínálatáról és az ottani lehetőségek széles tárházáról. Nemcsak a kitűnő tanulókat, hanem azokat is, akik nem, vagy csak nehezen teljesítik az általános iskolai követelményeket. A rugalmas tanulási utak által őket is várjuk.

Interaktív napot szerveznek

Ezt követően a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Bangó-Rodek Viktória, stratégiai koordinátora, valamint Balogh Imre, a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara stratégiai koordinátora elmondta: örülnek annak, hogy a gyerekek és a szüleik interaktív formában tájékozódhatnak a technikumok kínálatáról.