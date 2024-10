Immár tizedik hónapja minden, három liter alatti műanyag, fém vagy üvegcsomagolást érdemes visszavinni – 50 forintért cserébe. Ám ennél talán fontosabb, hogy a palack- és üvegvisszaváltás új rendszere környezetvédelmi célokat szolgál, s az úgynevezett körforgásos gazdaságot erősíti. Az úgynevezett többutas termékeket – persze megfelelő higiéniai előkészítés után – újratöltik, az egyszer használatos, egyutas palackok pedig újrafeldolgozás után újfent alapanyaggá válnak.

Az új palack- és üvegvisszaváltási rendszer környezetvédelmi célokat szolgál

Forrás: MOHU

Palack- és üvegvisszaváltás: nyerő szisztéma

Hasonló rendszerek számos európai országban működnek – sikerrel. A nemzetközi tapasztalatok szerint, ha valaki visszaváltási pontot üzemeltet, akkor forgalomnövekedésre számíthat, hiszen a fogyasztók jellemzően ott vásárolják le a visszavitt üvegekért, palackokért kapott összeget. Emellett némi „aprópénz” is befolyik a kasszába, hiszen aki REpontnak ad helyet, 7 forint 50 fillért kap palackonként, kézi visszaváltás esetén pedig 5 forint jár.

Változó szemlélet

Korábban azt ajánlották: összenyomva gyűjtsük a palackokat – ma viszont ennek pont az ellenkezőjére ösztönöznek, hiszen csak az ép csomagolásokat lehet visszaváltani, cserébe pedig bolti utalványt, vagy akár banki utalást is lehet kérni, de jótékony célra is felajánlható összeg.

Az új zsebpénzmódszer

A palack- és üvegvisszaváltás környezetvédelmi célokat szolgál, s igazodik a nemzetközi elvárásokhoz, de elszánt, tettre kész diákoknak akár zsebpénzszerzésre is jó. Nagyobb települések sűrűbben lakott övezeteiben egészen jól működik a „guberálás”: augusztus 20. után egy diákcsapat 18 ezer forintnyi zsebpénzt gyűjtött ilyen módszerrel a fővárosban, s a közelmúltban Szegedről is érkezett hasonló hír. Az ottani egyetem egyik tanára szerint a fiatalok buliként fogták fel a „köztisztasági körutat”, de persze azért jól jött a készpénz a hétvégi szórakozáshoz is.

Igaz, a szabályok szerint a szelektív edényekből – hivatalosan – nem szabad kivenni a kidobott csomagolást, de hát más az előírás, és más a (működő) gyakorlat…