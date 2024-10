Laposa Julcsi a fellépés előtt elmondta: Hardi András néptáncos ezúttal hortobágyi csikós népviseletet öltött, s rajta keresztül a gyerekek megismerkedhettek a pásztorőrzés kultúrájával. Felkészülés a téli időszakra szeptember 29-e Szent Mihály napja, amikor hivatalosan is megkezdődik az állatok beterelése, behajtása a földekről az istállókba.

– Pásztor, juhász és csikós dalok mellett szüreti nóták hallgathattak meg az óvodások – mesélte Laposa Julcsi. – Élménypedagógiai koncertek is ezek, ami országos szinten is unikális. Azért egyedülálló, mert népdalokat tanítunk egyszerre több száz gyermeknek és garantáljuk azt, hogy a fiatalok a koncert végére maximum két új népdalt megtanulnak. Dr. Némethné Kovács Edittel, a Nagykanizsai Központi Óvoda vezetőjével egyeztetve olyan dalokat hozunk, ami gyermekek mellett az óvodapedagógusok számára is hasznos időtöltés. Sőt akár a felnőttek repertoárja is színesedik ezáltal, amit az óvodai nevelésbe beépíthetnek, frissíthetnek.

Laposa Julcsi az év további terveiről, lehetőségeikről is szólt. Elmondta: október 10-én csütörtökön lesz a nép- és világzenei albumunk lemezbemutató koncertje Budapesten a Fonó Budai Zeneházban. Az idei évük most nem a gyermekkoncertekről szólt, hanem a "Tudod-e édesem..." című lemez népszerűsítéséről.