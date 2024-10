A Grabant Ingatlan ingatlanközvetítője, a nagykanizsai Merle Dávid hozzátette: a látókörében jelenleg Nagykanizsán a palini városrészben lehet családi házat venni 195 millió forintért, viszont a városban a legdrágább lakóház közel 400 millió forintba kerül. Míg a városkörnyék települései közül például Zalaszentbalázson 80 millió forintért is kínálnak ingatlant.

A jól kiválasztott számok 6 milliárd 222 millió forintot érnek a 41. héten. Fotó: Szakony Attila

A milliókat még felfogjuk, a milliárdokat már nem

– Egy átlag ember nem igazán fogja fel, mit is jelentenek a milliárdok – ezt már a nagykanizsai Sipos Edit gyermek- és ifjúsági szakpszichológus mondta. – Nem azért, mert nem figyelt eléggé matematika órán, hanem azért, mert ez egy olyan szám, ami a hétköznapi életünkben nem fordul elő. Ismerjük az 1000 forint értékét, azzal is tisztában vagyunk mennyibe kerül egy telefon és még a milliós nagyságrendekről is van fogalmunk, hiszen egy autó, egy lakás ebben a kategóriában mozog. A milliárd ellenben túl van ezen a határon. Ahhoz, hogy az extrán nagy számokat elképzelhessük, le kell fordítani konkrét dolgokra. Például 1 milliárd másodperc 32 évet jelent.

Traumát okozhat a túlzott pozitív inger

Hozzátette: milliárdokat nehéz elkölteni. Természetesen lehet luxus körülményeket teremteni a saját, a család, a közeli kapcsolatban levő személyek számára. Kérdés az, hogy egy addig átlag életet élő ember mit kezd ezzel a világgal. Ne feledjük Selye János tudós elméletét a stresszről: a túlzott pozitív inger is erősen megterhelő, ugyanolyan testi reakciókat válthat ki, mint egy traumatikus történés.

Egyháznak és árva gyerekeknek is jutna

Sokak lottóznak Nagykanizsán. Horváth Ferenc "Mákos", a kiskanizsai Puncs Fagyizó tulajdonosa a nyolc éve elhunyt édesapja számaival játszik. Bár édesapja soha nem nyert nagy összeget, de az iránta érzett tiszteletből rendszeresen feladja a szelvényeket.

– A hivatásomat nem adnám fel ennyi pénzért sem – folytatta. – Eddig is fontosnak tartottam, hogy adjak az elesetteknek, ebből a rengeteg pénzből szintén fordítanék jótékonyságra. Az egyháznak és az árva gyerekeknek is jutna belőle.