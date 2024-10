A találkozón húsz egykori diák és egy pedagógus vett részt, derül ki Tóth István portálunknak küldött beszámolójából. "A kellemes hangulatú délutánon vacsorával és harmonikás zenéjével színesítettük a programot. Megemlékeztünk azokról is, akik már nincsenek közöttünk. Mindenki elmondta, mi történt vele a legutóbbi találkozás óta, felelevenítettük a szép diákéveket is. Megbeszéltük, hogy tartjuk a kapcsolatot és újra fogunk találkozni" - írta Tóth István, a szomszédos falu, Egeraracsa polgármestere. Az egykori diákok egyébként öt esztendeje is összegyűltek, akkor 21 tanítvány és két tanárnő vett részt a programon.

Várjuk a beszámolót öt év múlva is...!