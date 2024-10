Az őszi érettségin rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító, valamint előrehozott vizsgára is lehetett jelentkezni. Ez azt jelenti, hogy amennyiben tavasszal valamelyik tantárgyból nem tett vizsgázt valaki, az most pótolhathatja, vagy ha nem elégedettek a korábban kapott jeggyel, az is javító vizsgát tehet. Arra is van lehetőség továbbá, hogy ha valamelyik tantárgyból középszinten vizsgázott valaki, most megpróbálja az emelt szintet.

Zala Vármegyében hat intézményben lehet írásbeli érettségi vizsgát tenni

Szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott érettségi

Zala Vármegyében összesen hat intézménybe lehetett jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra.

Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg

Ganz Ábrahám Technikum Zalaegerszeg

Batthyány Lajos Gimnázium Nagykanizsa

Thúry György Technikum Nagykanizsa

Vajda János Gimnázium Keszthely

Közgazdasági Technikum Keszthely

A középszintű érettségin az kap jeles osztályzatot, aki elér legalább a 80 százalékot. Ahhoz pedig, hogy görbüljön – tehát kettes osztályzatot szerezzen valaki – legalább 25 százalékot kell elérnie. Ennek persze az is feltétele, hogy az írásbelin és a szóbelin is meg kell szerezni legalább 12 százalékot.

Középszintű érettségi Jeles 80-100% Jó 60-79% Közepes 40-59% Elégséges 25-39% Elégtelen 0-24%

Hasonló szabályok érvényesek az emelt szintű vizsgákra is, amikből szintén 25 százalékot - és vizsgarészenként legalább 12 százalékot - kell összeszedni a ketteshez. Ha valamelyik vizsgarészből nem sikerül elérni a 12 százalékot, a vizsga eredménye elégtelen lesz, függetlenül attól, hogy a többi rész hogyan sikerül. A középszintű érettségivel szemben, itt az ötös megszerzéséhez a pontok 60 százalékát kell megszerezni.

Emelt szintű érettségi Jeles 60-100% Jó 47-59% Közepes 33-46% Elégséges 25-32% Elégtelen 0-24%

Az idei évtől a közép- és emelt szintű érettségi eredményei másként számítódnak Fotó: Kiss Annamarie

Az azonban, hogy a közép- és emelt szintű érettségi eredményei milyen arányban számítódnak bele a felvételi ponokba, 2024-től máshogy lesz, mint a korábbi években. Eddig ugyanis a közép- és az emelt érettségin elért százalékok egyaránt 100 százalékban számítottak (tehát egy 85 pontos középszintű érettségi is 85 pontot, és egy 85 pontos emelt érettségi is 85 pontot ért), addig az új rendszerben a szintkülönbség differenciálása érdekében az emelt szintű vizsgát továbbra is 100 százalékban számítják, míg a középszinten elért százaléknak csak a kétharmada jár pontok formájában.