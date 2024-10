A gyerektől kapott energiát Fekete Melinda Zsófia

Melinda Zsófia utólag nem bánja, hogy így alakult, ugyanis egyedül járta végig az útját. Persze ott voltak mellette a gyerekek, a tanítványok, aki szerencsére megértették és biztatták. Kiálltak érte és mellette, ami újabb energiát adott a művészeti vezetőnek.

Az orffosok családjába jó tartozni

– Otthonra találtam az Orff Ütőegyüttesben, plusz színfoltja lett az életemnek, a hivatásomnak – mosolygott. – Nagykanizsa kultúrakedvelő közönsége töretlenül kiáll a csapat mellett. A fiatalok arcán minden siker után látszik, hogy ez a közösség összetartja őket és bizony büszkék is lehetnek magukra, hiszen egymást erősítve nyitottak az újabb feladatokra. Érdekes arra is visszagondolni, hogy ez a különleges kohézió az orffosoknál már a kezdetek óta jelen van. A szombati koncert előtti próbákon tudatosult bennem az érzés, hogy azokkal is azonnal megtaláltuk a közös hangot, akikkel soha nem játszottunk együtt. Ráadásul, akik Angéla néninél kezdtek, ők nálam 4-5 évvel idősebbek.

Megannyi meglepetéssel készülnek

A zenekarvezető szerint a szombati, várhatóan közel kétórás koncert számos meglepetést tartogat a publikumnak. Nyilvánvalóan Fekete Melinda Zsófia részleteket nem szeretett volna elárulni. Viszont örömmel töltötte el, hogy azok sem felejtették el az ütőpálca használatát, akik évek óta nem vették a kezükbe azt. Az persze nem titok, hogy a saját korábbi tanítványai is visszatérnek a 30 éves jubileumi fellépésre, akik ugyancsak leszegett fejjel, szorgalmasan készültek és gyorsan tanultak.