Az óraátállítással kapcsolatban több cikket is írtunk, hiszen vannak olyan érzékenyebb embertársaink, akiknek a szervezetét, a lelki állapotát is megviseli a változás. A mostani óraátállítással már 16 óra után besötétedik.

Olyanok is vannak, akiket nem érdekel az óraátállítás...

Fotó: Benedek Bálint

Óraátállítás: még mindig megosztja az embereket

Az óraátállítással kapcsolatban a Facebook oldalunkon nagyon sok olvasónk kifejtette a véleményét. A hozzászólásokból válogattunk. Egyikük azt írta: "Nekem ugyan a telóm átáll, de megszokni nehéz! Mire megszoknám, arra vissza kell állítani?" Mások nem értenek egyet az álladó változtatással, s ennek hangot is adtak: "Nem kell az óraállítás!!! Maradjon a nyári!!!", vagy "Hagynák úgy, ahogyan most van. A nyárit véglegesnek!", illetve "Most már vége lehetne..."

Nem kellene túlreagálni

Akadtak olyan olvasói hozzászólások, akik azt elégelték meg, hogy a téli és a nyári változtatásnál túlreagálják az emberek a kérdéskört. Így fogalmazott egyikük: "Sok a rinya körülötte. Meg lehet szokni és kész. Nehogy már belehaljon valaki, hogy 1 órával előre vagy vissza állítjuk az órákat." Míg mások érintettségükről számoltak be: "Nem igazán zavar. Úgysem alszom végig az éjszakát." Akadt olyan hozzászóló is, aki érdekes véleményt fogalmazott meg: "Érdektelen. Nem állítok át semmilyen órát."