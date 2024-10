Az óraátállítás nem új keletű jelenség, Magyarországon is évtizedek óta alkalmazzuk. Az ötlet már a 18. század végén felmerült, Benjamin Franklin nevéhez fűződik, aki a nappali világosság jobb kihasználása érdekében javasolta a „takarékosságot” a gyertyákkal. Az első hivatalos óraátállítást azonban az első világháború alatt vezették be Németországban, majd a második világháború során számos más ország is átvette. Magyarországon 1980-ban tértünk vissza a nyári időszámításhoz, és azóta minden évben kétszer történik óraátállítás: tavasszal előre, ősszel pedig vissza kell állítani az órákat.

Óraátállítás: tavasszal előre, ősszel pedig vissza Forrás: ZH

Az óraátállítás célja kezdetben az energiahatékonyság növelése volt, hiszen a világosabb reggelek és hosszabb nappali órák révén kevesebb energiát kellett felhasználni a világításra. Azonban az utóbbi években egyre több szakértő vitatja ennek a gazdasági előnyét, különösen az energiafogyasztás csökkenése és a modern technológiák fejlődése miatt.

Az Európai Unió szabályozása és a tervezett változások

Az Európai Unió évek óta fontolgatja az óraátállítás eltörlését. 2018-ban egy európai polgári konzultáció során az uniós lakosság nagy többsége az óraátállítás megszüntetése mellett voksolt. Ennek hatására az Európai Parlament 2019-ben javaslatot tett arra, hogy az uniós országok választhassanak, véglegesen a téli vagy a nyári időszámítást kívánják-e használni. A döntés eredetileg 2021-ben lépett volna életbe, de a járványhelyzet és más prioritások miatt a megvalósítás elhúzódott és jelenleg is tárgyalások folynak a kérdésben.

Ha az óraátállítás eltörlésére sor kerül, Magyarország is kénytelen lesz választani a téli vagy a nyári időszámítás között. Jelenlegi álláspont szerint hazánk a közép-európai időzónához (CET) tartozik és valószínűleg a téli időszámítást választaná, amely jobban igazodik a földrajzi helyzethez és a hagyományokhoz. Mindkét időszámítás járna előnyökkel és hátrányokkal, még nem született konszenzus a kérdést illetően. Ez nemcsak az emberi bioritmus stabilitását segíthetné elő, hanem a gazdasági tevékenységek és a mindennapi élet tervezhetőségét is megkönnyítené.