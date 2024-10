Annyit mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a plusz költségeket csak ott terhelték a kutyatulajdonosokra, ahol nem tartották be az alapvető higiéniai elvárásokat. Sok hozzászoló túlsiklott ezen a fontos információn, s alapvetően arra hegyezte ki hozzászólását, hogy miért is kellene több pénzt fizetni annak, aki kisállatot tart odahaza. Ebből kifolyólag a vélemények széles palettája látott napvilágot.

Olvasóink egy része szerint a társasházban tartott kutya és egyéb állatok miatt nem kell többet takarítani a lépcsőházat Fotó: Internet

Kutya, macska és társai

- Felháborító,miért kellene többet fizetnie?

- Szégyellje magát akinek ez egyáltalán eszébe jutott!

- Miért is? Ki volt az a barom aki ezt megint kitalálta?

Persze olyanok is szép számmal akadtak, akik jogosnak tartották a többletköltségeket.

- Duplát, büdös a lift tőlük. És ugatnak éjjel-nappal.

- Nálunk a házmesterünknk kellett feltakarítani a lépcsőházban a kutya folyékony ürülékét, szegény még a falról is mosta.

Dohányzás, kajaszag, porszívó

A hozzászólók nagy része párhuzamot vont a kutyatartás és a kisgyerekes családok között, ami talán nem volt túl szerencsés. Többen arra is rámutattak, hogy a kutyatartás semmivel sem idegesítőbb, mint az a szomszéd, aki egész nap ordibál, s ezt az egész társasház kénytelen elviselni.

- Hogyne. A gyerekesek is fizessenek többet, ahol dohányoznak az erkélyen amit más lakó is szagol, ahol porszívózni mernek, mert hát hangos és zavaró...stb.!

- Szerintem az fizessen többet, aki teledohányozza a házat, kiengedi a kajaszagot a folyosóra.

- Magát a kérdést sem értem? Kinek az agyában fogant meg? Mire fel kellene emelt közös költséget fizetni? Némelyik ember állatabb az állatnál!

Ha egy családban minden nap balhé van, akkor ők is büntetve lesznek? Az is zavaró mint az ugatás. Ha pl. valaki holt retkes bakanccsal végigmászkál 4 emeletet, valószínűleg nagyobb koszt csinál mint egy kutyus a lábaival. Miről is beszélünk?

Volt, aki humorosan fogta fel

A vita tehát nem dőlt el, olvasóink pró és kontra fogalmazták meg érveiket. Mi mindenesetre az általunk legvicesebb hozzászólással búcsúzunk.

Én azokkal fizettetnék megemelt közös költséget, akik társasházban anyóst tartanak.