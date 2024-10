Mint azt Teleki László elmondta: fontos, hogy megőrizzék a múlt értékeit, s hogy a jelenben olyan programokat működtessenek, - főként az oktatás terén -, melyek a jövőbe mutatnak.

A Nagykanizsai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői, jobbról a második Teleki László elnök. AZ oktatás kiemelt szerepet kap ebben a ciklusban

Fotó: ZH Archívum

Oktatási programokat folytatnak, illetve újakat indítanak

- Hiszem, hogy apáink, nagyapáink szorgalmát és kitartását át kell örökítenünk nemzedékről nemzedékre, hiszen ezzel a mentalitással és hozzáállással segíthetjük leginkább a roma fiatalok integrálódását a magyar társadalomba - fogalmazott Teleki László, aki néhány konkét, a mostani ciklusban indítandó vagy a továbbiakban is működtetni kívánt programot is megnevezett. - Terveink szerint új alapokra helyezzük a tanodai programunkat, hiszen a felzárkóztatás, illetve a tehetségfejlesztésnek ez egy nagyon jó és bevált módszere. De a jövőben nem csak itt a közösségi házban, hanem az iskolákban is felkutatjuk azokat a hátrányos helyzetű fiatalokat, akik akarják, hogy segítsünk nekik. Emellett természetesen a pedagógusokkal és a szülőkkel is szoros kapcsolatot tartunk a fiatalok előmenetele érdekében.

Teleki László szólt arról is, hogy újra kell építeni a középiskolai felnőtt érettségi megszerzésének lehetőségét - 2001-2010 között, több mint ezren szereztek érettségi bizonyítványt a közösségi ház falai között -, hiszen ez egy újabb lépcsőfok lehet a siker irányába.

- Terveim szerint újra fogom építeni a főiskolai képzést itt ebben a közösségi házban - 2007-2010 között, több mint száz felnőtt itt kapta meg a diplomáját -, s így teljes lehet az oktatási programunk - húzta alá Teleki László elnök.

A városvezetés támogatására is számítanak

A roma kultúrának megőrzése; mint a nyelv, zene, és tánc szintén fontos mérföldköve lesz a következő ciklusnak - hangzott el programismertetőn.

- Mindezen programok sikereségéhez képviselőtársaim lelkiismeretes munkájára is szükség lesz, de számítunk a városvezetés támogatására is - fogalmazott az elnök, aki azt ígérte, ahogy az elmúlt 43 évben, úgy a jövőben Nagykanizsáért és a kanizsai emberekért kíván dolgozni.