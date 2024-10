Az eredetileg Ninausz nevet viselő, biológia-földrajz szakos fiatal Nyerges Pál már a két háború közt elkötelezte magát a festészet mellett. Bár kezdetben építésznek készült és jó grafikusnak tűnt. Járta a pesti szabadiskolákat, csodálta Aba Novák Vilmost, Szőnyi Istvánt, vendéghallgató lett a Képzőművészeti Főiskolán. A nyarakat a zebegényi természetközelség határozta meg számára, majd 1940-ben jött a festőnövendékek álma: Nagybánya és az ott születő festőbarátságok. Mesterként tekintett fel az említetteken kívül Varga N. Lajosra és Szentiványi Lajosra. Ekkor jegyezte el magát a szabadban való festéssel. A háború után gimnáziumi tanár lett, de hivatása továbbra is a festészet maradt. Műveivel ebben az időszakban a hazai kiállítótereken kívül kilépett a nemzetközi színpadra, sikerrel.

A szabadban való festészeti kísérletét a nagy tónál kezdte meg, Almádiban, pontosabban Káptalanfüreden. A balatoni szőlőskertjéből az Almádi öbölre nyílt pompás kilátás. 1943-tól haláláig számos képe született itt, amelyet természetesen e táj ihletett. A kertészkedés, Eötvös Károly Utazás a Balaton körül című művében való elmélyülés mind-mind közelebb vitték a tó valójához. Plein air balatoni tájfestészete, jellegzetes akvarell-, majd később vegyes (akvarell és kréta) technikája hamarosan Nyerges sajátjává vált.

Balatoni művészetét nagymértékben meghatározta és jó értelemben befolyásolta, Kodolányi János íróval való személyes találkozása, 1948-ban. Az 1960-ig Balatonakarattyán, önkéntes, belső emigrációban élő (inkább nyomorgó) Kodolányi számos könyvet adott neki, szellemi munícióval, erkölcsi iránymutatásokkal látta el, a rá hallgató, szárnyait bontogató művészt. Levelezésük különösen értékes és érdekes olvasmány.

Nyerges Pál szenvedélyes festő volt, és különös személyiség. Rajongott az állatokért – Aszú nevű kedves kutyája a balatoni festményeken is megjelenik –, több alkotásán fel is tűnik alakjuk. A csendéletek és tájképek mellett számtalan portrét, önarcképet is készített. Előszeretettel festette meg családtagjait: édesanyját, feleségét és gyermekeit. Gimnáziumi tanárként a harmonikus és az egészséges élet elkötelezett híveként emlegették, híressé vált dohányzásellenes kezdeményezéséről. 1962-től tizenkét éven át tanított a budapesti II. Rákóczi