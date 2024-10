Az őzet több, különböző kultúrában megtaláljuk. Az álomszerű lényt a római mitológiában a vadászathoz és az erdő istennőjéhez, Diánához kapcsolták. A hinduizmusban ezt a kecses állatot a Káma-Szútra tanításaiban leljük meg, ami egyrészt a szerelem megtestesítője, másrészt a boldogság szimbóluma.

Novák Kata A jelen nosztalgiája című tárlata november közepéig nézhető meg a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben

Fotó: Mozsár Eszter

Emellett a hinduizmusban az erő és a kitartás jelképe, az őz az istenek és a démonok közötti harc eszköze. De talán a legfontosabb üzenet, amit hordoz, az a tisztelet az élet minden formája, megnyilvánulása iránt. A kelták szerint az őzsuta a termékenység, a szabadság és az újjászületés, a változás jelképe. S bármilyen furcsa, az inkáknál Dél-Amerikában ugyancsak utóbbi jelentéssel bírt.

Novák Kata leginkább a keleti kultúra – közte a buddhista - jelentést tartotta szem előtt, azaz nem ártani a másiknak, élni és élni hagyni.

- Az őzszerű lény színeiben a környezete reflexiója jelenik meg, ezért inkább fehéres, világosabb. Próbáltam elvonatkoztatni a valódi őz barnás színvilágától – felelte érdeklődésünkre a művész. - Ez egy kitalált alak, amely mégis a tájképekben időzik. Mindegyiken látható, hogy behunyt szemével befelé figyel és nem a külső világ zajára. Ez tulajdonképpen egy tökéletes létállapotot tükröz, ezt szerettem volna megjeleníteni. Ez az állapot pedig magával az alkotás folyamatával von párhuzamot. Arra ösztönöz mind engem, mind a nézőt, hogy megtaláljuk a belső nyugalmat.



A jelen nosztalgiája kétféleképpen

A jelen nosztalgiája két sorozatból áll. A hangversenyterem karzatának jobb oldalán ugyancsak ez az őzszerű lény tűnik fel, ám az a sorozat már a montázsolás technikájával készült, négy éven át finomított az olajfestményeken a fiatal művész.

- A sorozatnak ezen a képein a saját és mások által készített fotókat használtam fel, kapcsoltam őket össze úgy, hogy a kontextusból mindig kiragadtam egy részletet, ami megtetszett. Nehéz volt abbahagyni, késznek mondani egy-egy festményt, ahogy az útkeresés során is előfordul velünk: néha nehéz eldönteni, hogy mikor fejezünk be véglegesen valamit. Ez a munkafolyamat kicsit az utánzás művészetéhez hasonló, ahogy az ember megpróbálja az elődjeit másolni, az előző korszakokat visszacsempészni a mába. Itt most a lényeg nem az új keresésén, hanem inkább egy egységnek a megjelenítésén, a folytatás hangsúlyozásán van. A festmények azt mutatják, hogy a vizuális ingereket miként sűrítem össze egy képbe. Izgalmas folyamat – mondta Kata.