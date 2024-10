A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete égiszen alatt 11 éve működő Zala Megyei Kynológiai Egyesület szervezésében zajlik a nemzetközi kutyakiállítás és bírálat, amelyre a hazaiakon kívül Hollandia, Szlovénia, Szlováki, Ausztria, Észtország ebtenyésztői neveztek be. A gazdag díjazású megmérettetésen fajtatiszta, törzskönyvezett, vagy ezzel nem rendelkező kutyák is indulhattak. Lehetett nevezni keverékekkel is, hiszen ők is bizonyíthatnak a gazda és kutyája együttműködésével.

Nemzetközi kutyakiállítás: Molnár Martin Freyával a boxerek mustráján, háttérben Glázer György bíró

Fotó: A szerző

Szombaton délelőtt ottjártunkkor a boxerek bírálatánál találkoztunk a Körmendről érkezett Molnár Martinnal, aki feleségével és Blanka valamint Freya névre hallgató fiatal kutyákkal vett részt a seregszemlén.

Két királyi megjelenésű Samoyede fajta

Fotó: A szerző

- A kutya nemcsak hobbi számunkra, hanem családi életforma - mondta Martin, akinek az édesapja foglalkozott boxerekkel - Blanka és Freya Egerszegről származik, Blanka a nagynénje Freyának. A kutyáknak és nekünk is jó, hogy részt veszünk egy-egy ilyen megmérettetésen. A boxerek őrző-védő munkakutyák, jól idomíthatók, jó őket kiskorban emberek közé vinni - tette hozzá a karbantartó mérnökként a szentgotthárdi autógyárban dolgozik. A Molnár családba hamarosan megérkezik az első baba, a házaspárnak van tapasztalata arról, hogy a boxerek nagyon szeretik a gyerekeket.

Tacskógazdák gratulálnak egymásnak

Fotó: A szerző

A boxerek bírálatánál Glázer György nemzetközi bíróval is sikerült szót váltanunk.

- Harmincnégy éve foglalkozom kutyákkal, Siófokon édesapámmal boxerekkel foglalkoztunk, jelenleg drótszőrű magyar vizslákat tenyésztünk - mondta a bíró. - Arra figyelünk, hogy a standardhoz minél inkább hasonlítson küllemben, mozgásban, együttműködésben.

Samoyede-k egymás közt

Fotó: A szerző

Glázer György szerte a világban bírál, Svédországban, Szicíliában is járt már. A legnépszerűbb kutyafajták között említi a rövidszőrű magyar vizslát, ami nagyon elterjedt fajta. A lakásban tartható kistermetű terrierek pedig a COVID alatt lettek keresettek.

Szibériai Husky bírálatra vár

Fotó: A szerző

A zalaegerszegi kutyamustrán a fiatalok számára is rendeztek felvezetői versenyt, a kutyatenyésztők pedig számos fajtagyőztesekkel találkozhatnak. A seregszemle irányítója a zalaegerszegi egyesület elnöke, Orbán Sándor, aki a nagyközönség számára számos szórakoztató és ismeretterjesztő programmal is készült. Érdemes kilátogatni a boxer és agár bemutatóra, a de dog dancing (kutyákkal együtt bemutatott tánckoreográfia) is érdekes élmény.