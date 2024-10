A kormány 2001-ben hivatalosan is „fekete betűs” nappá nyilvánította október hatodikát arra emlékezve, hogy 1849. október 6-án végezték ki Aradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvéd főtisztjét, Pesten pedig Batthyány Lajos grófot, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét. A nemzeti gyásznap azonban nemcsak rájuk, hanem a zalai hősökre, áldozatokra is emlékeztet, akiknek hajdani cselekedeteit Hévízen is felidézték.

A nemzeti gyásznap hévízi megemlékezői a Szentlélek-templomtól fáklyás sétán vonultak a szabadságharc emlékművéhez

Fotó: PBÁ

Nemzeti gyásznap: az áldozatok már az Úrnál vannak

Az aradi várbörtönben fogva tartott protestáns tábornokokhoz egy református lelkipásztor ment be, aki előtt megvallották bűneiket, s utoljára felvették az úrvacsora szentségét, idézte fel 1849 őszének történéséit a hévízi Szentlélek-templomban tartott megemlékezésen Péntekné Vizkelety Márta református lelkipásztor, hozzátéve: az ortodox Damjanich Jánost pedig egy ortodox pópa kereste fel.

– Felkészülten várták a halált. Úgy mentek Isten elé, hogy megvallották bűneiket, felvették az áldozás és az úrvacsora szentségét, és kérték Isten kegyelmét. Hisszük, hogy az Úrnál vannak, ott, a mennyek országában, és várják a dicsőséges feltámadást. Mi úgy emlékezünk ma rájuk, mint győztesekre és igazakra – fogalmazott Péntekné Vizkelety Márta.

Az első ítélet halálos volt

Mindannyian az életüket áldozták a hazáért, s akkoriban nem lehetett számukra megadni a végtisztességet, mondta Kiss László esperes-plébános, aki arról is beszélt, Hévíz környékén két premontrei szerzetes is részese volt a szabadságharcnak. Társaikkal például Vörsnél megsemmisítették Jellasics utánpótlását.

– Amikor elbukott a szabadságharc, akkor a rezi plébános bújtatta őket, s onnan vitték el mindkettőjüket vasra verve Olmützbe. Akkor kaptak amnesztiát, amikor Ferenc József elvette feleségül Erzsébetet, és az ő kérésére engedték őket szabadon. Az első ítéletük azonban Haynau rémuralma idején még halálos volt – idézte a múlt történéseit Kiss László, aki arról is beszélt, amikor a szerzeteseket elhurcolták, elvitték a falu bíráját és plébánosát is, igaz: őket nemsokára kiengedték.