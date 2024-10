Dr. Illyés Zoltán kutatóbiológussal ezúttal nem a szúnyogokról, hanem a fűnyírás gyakoriságáról beszélgettünk. A Zaol-podcast legutóbbi adásában elhangzott: a mai ember számára a funkció nélküli, mindenhol kicsi, rövid fű a „gondozott”.

Dr. Illyés Zoltán kutatóbiológus szerint a magasabb fű jót tesz a talajnak is. Fotó: Mozsár Eszter

- Ez a magatartás az ökoszisztémát gyilkolja. Nem tudjuk, hogy miért alakult ki az, hogy a tömött, öt centiméteres, golfpályára hasonlító gyep a kizárólagosan szép és jó – felelte a szakember. - Az utóbbi fél évszázadban hatalmas szintű élőhelyvesztés történt. Tízezer rovarfaj van körülöttünk, amik a fűben élnének, ha engednénk őket. Akkor stabil a környezetünk, ha sokszínű az élővilágunk.

Kevesebb fűnyírás, kevesebb poloska?

A szakember szerint nem véletlen, hogy ellepik a poloskák és egyéb „idegesítő” rovarok a lakásunkat. Ha egy faj elszaporodik, az nem véletlen, ugyanis csupán egy-két faj marad meg a rövid fű miatt a kertünkben, a zöld felületeken is. Ezen a tüneten csak úgy tudunk változtatni, ha átgondoljuk mindezt és nem folyamatosan és tarra vágjuk a füvet. A természettől nem várhatjuk el azt, hogy szögletes, kimért, letisztult, „túl modern” legyen, mondta a szakember.

Ha esőt szeretnénk, hagyjuk a füvet és a vadvirágokat nőni

Dr. Illyés Zoltán beszélt arról is, hogy magasabb fű talajvédelmi szempontból is nagyon fontos. Nem erodál a talaj és a hőmérséklet is 10-15 fokkal kevesebb azokon a területeken, ahol több a fa és magasabb a növényzet. Másfelől az esőhöz szükséges a növényzet. Ha eltüntettük a növényt, ne várjuk, hogy esni fog.