Idén június 9-én a szavazatok 61,83 százalékát megszerezve nyerte el Hévíz polgármesteri tisztségét Naszádos Péter, aki a most zárult ciklusban önkormányzati képviselőként dolgozott a fürdővárosi testületben. Hivatalba lépése napján sajtótájékoztatón mutatta be kabinetjének tagjait, majd állománygyűlést tartott.

Naszádos Péter: Volt egyszer egy Hévíz nevű álom, s ezt valóra fogjuk váltani.

Naszádos Péter bemutatta az új csapatot

A városvezető megköszönte az előző kabinet munkáját, s bemutatta az új csapatot. A polgármesteri kabinetet Petróczi Edit vezeti, főtanácsadóként Molnár Márta, titkárnőként Lajkó Erzsébet segíti a jövőben Naszádos Pétert. Dr. Keserű Klaudia a nemzetközi kapcsolatokért, Gelencsér Ákos pedig a PR-munkáért felel. A kabineti sofőr Pintér Zsolt lett.

A polgármesteri kabinet tagjai már munkához is láttak

Fotó: PBÁ

Valóra váltják a Hévíz nevű álmot

Naszádos Péter elmondta, megkezdték a munkát, és már számos projektet áttekintettek, részletesen foglalkozva például a Kölcsey utcai beruházással és a magánrendelőkkel.

– Volt egyszer egy Hévíz nevű álom, s ezt valóra fogjuk váltani. Nem egyből, nem gyorsan, nem ígérgetve, hanem 3-4 évnyi kemény munkával. Ehhez kérek a hévíziektől türelmet, megértést és párbeszédet – fogalmazott a polgármester.

Naszádos Péter hozzátette: például a sportkörről és a közterület-használatról az érintettekkel való egyeztetések után születhet döntés, a konzultációkra hamarosan sor kerülhet.

Munka, hétfőtől vasárnapig

– Az első, egyéves időszak nagyon feszes lesz. Áprilisig már most be van táblázva az időm, hétfőtől vasárnapig. Eddig is így éltem az életemet, s ez folytatódik. Amíg nem készül el a Kölcsey utca és a régi buszmegálló, addig nem szeretnék megállni – hangsúlyozta Naszádos Péter.