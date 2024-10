Nagykanizsán az elmúlt néhány évben több, korábban elhanyagolt belvárosi, vagy ahhoz közeli telket építettek be, és új társasházak nőttek ki szinte a földből. Az új ingatlanok rendkívül népszerűek, s viszonylag hamar gazdára találnak.

Hajas Erika: A vásárlók a kedvezőtlen kamatok miatt érezhetően kevesebb hitelt vesznek fel a lakásvásárláshoz, mint öt évvel ezelőtt

Fotó: Szakony Attila

Három éve 700 ezer volt egy új lakás négyzetméterára

Nagykanizsa egyik új építésű társasháza az Eötvös Ház. A több ütemben zajló beruházásáért a Lakónegyed Kft. felelt. A cég egyik ügyvezetője, Gábor Attila elmondta: az Eötvös Házban jelenleg 27 olyan lakást készítenek, ami bérlakás lesz. Még három évvel ezelőtt 700 ezer forintos négyzetméterárakon lehetett új lakáshoz jutni, most 800 ezer forint felett járnak.

Luxuslakások a fővárosban akár 4 millió forintos négyzetméteráron!

– Jelenleg a fővárosban elszálltak az ingatlanárak – fogalmazott Gábor Attila. – A Duna partján 3-4 millió (!) forint egy lakás négyzetmétere és nem lehet kapni kicsi alapterülettel, kizárólag 90 négyzetméter feletti luxuslakásokhoz lehet hozzájutni. Nagykanizsán már 2019-ben hőszivattyús fűtésrendszerrel rendelkező társasházakat építettünk, amelyekben egyáltalán nincs gáz. S hogy mit tud egy újonnan épült lakás? Egyedi hőszivattyúk látják el a padlófűtést. Ehhez kapcsolódóan pedig speciális fan-coilos hűtés gondoskodik a lakások hűtéséről.

Tudta? A fürdőkád nem trendi

Gábor Attila hozzátette: a falaknak rendkívül jó a hangszigetelése, a padlóba is hő- és hangszigetelés került. Tűzgátló bejárati ajtókat szereltek be, a napelemrendszer energiája biztosítja az összes közös világítás és a lift működési költségét. Rendkívül fontos a gombásodás, penészesedés elleni védelem is, amit a lakások állandó szellőztetésével érnek el. Ma ez a komfortfokozat nem számít luxusnak, inkább ez az elvárható szint. További érdekesség, hogy a fürdőkád manapság már nem trendi, inkább a zuhanyzást részesítik előnyben az emberek.

Az ember jó része szeretne jó minőségű lakásban élni

– Az új lakásokra van igény, hiszen az emberek nagy része szeretne jó minőségű lakásokban élni – tette hozzá. – A régebbi lakásokat egyszerűen nem lehet úgy felújítani, hogy a falak, a födém hang- és hőszigetelése, valamint a rendkívül gazdaságos üzemeltetés megoldható legyen.