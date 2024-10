"Pénteken a Keszthelyi Kórház szülészet-nőgyógyászati osztályával kapcsolatban mindannyiunk számára negatív hírekről értesültünk. Keszthely polgármestere a közösségi média oldalán velem való beszélgetésre hivatkozik.

Őszintén remélem, hogy polgármester úr részéről csak egy félreértésről, nem pedig szándékosságról van szó, hiszen én arra kértem őt, hogy az önkormányzat is álljon ki a szülészet és a kórház mellett. Felhívtam arra a figyelmét, hogy a térség számára jelentős intézményről való álhírkeltés, annak rossz fényben való feltüntetése mekkora veszélyeket jelenthet még egy jól működő intézmény esetében is.

Emlékeztettem arra, hogy néhány évvel ezelőtt a keszthelyi baloldal egy kampány során aljas módon álhíreket terjesztett a Georgikon Campus megszüntetésével kapcsolatban, amiről akkor nekik is pontosan kellett tudni, hogy valótlanság. A valótlan hírek, sajtóvisszhanggal kiegészítve már okoztak problémát az egyetemnél. Bizalmatlanságot keltett, és senki sem szívesen iratkozik be egy olyan egyetemre, amelynek az (ál)hírek szerint nem biztos a jövője. A Georgikon esetében sokunk munkájának köszönhetően sikerült helyrehozni az általuk okozott kárt, azóta nemcsak, hogy működik, de folyamatosan fejlődik. Néhány napja rektor úrral jelentettük be, hogy új szakkal is bővül, tehát az egyetem jó irányban halad.

Azt kértem polgármester úrtól, hogy tanulva ebből, ne hagyja az őt támogató baloldali pártoknak, hogy a Keszthelyi Kórházzal is ugyanígy, rossz hír keltésével bizalmatlanságot gerjesszen, és ezáltal károkat okozzon. A politikai szereplőknek pártpolitikától függetlenül nagy felelőssége van abban, hogy mit kommunikálnak.

A Keszthelyi Kórház nem politikai kérdés, stabil működése mindannyiunknak elemi érdeke, ráadásul az egyik legnagyobb munkáltató a városban.

A tisztánlátás végett szeretném polgármester úr kijelentését megcáfolni: a kormány nem szüntette meg a keszthelyi szülészet fekvőbeteg-ellátását, és nem is áll szándékában. A helyzet mögött ugyanis nem politikai, hanem szakmai problémák állnak, amelyekre szakmai megoldások kellenek.

Kérem, hogy polgármester úr se csináljon ebből politikai kérdést!