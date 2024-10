A közösségi főzésből a Budafáért Kulturális és Hagyományőrző Egyesület is kivette részét, ők bakonyi sertésragut készítettek. A képen balról Erdei Tünde, Horváth Eleni és Horváth Edmondné Németh Tünde Fotó: Gyuricza Ferenc

A csesztregi népdalkör nemcsak a színpadon teremtett jó hangulatot Fotó: Gyuricza Ferenc

Köszönet a szőlőtermelőknek

Dr. Pálfi Dénes megemlékezett arról is, hogy murcifesztiválok megalapozására több helyen is történt kísérlet Zalában, ám ezek Zalalövő kivételével mindenütt elhaltak. A helyiek kitartása többek között ezért is érdemel elismerést. A megnyitón a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete képviseletében dr. Domonkosné Nádasi Mária mondott még köszöntőt. Ennek során köszönetet ugyancsak mondott a szőlővel foglalkozók egész éves munkájáért, illetve utalt arra is, hogy a murci kóstolásával már képet kaphatunk arról, hogy milyen lesz az adott évjárat bora. A köszöntőket terményáldás követte még, a szakrális ceremóniát Páli Zoltán plébános végezte el, aki arról is megemlékezett, hogy Szent Márk ünnepén, a búzaszenteléssel a jó termésért imádkozunk, ilyenkor pedig köszönetet, hálát mondunk azért, hogy eredményes betakarítási, aratási, szüreti munkálatokon lehetünk túl.