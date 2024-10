A tragédiáról portálunk is beszámolt. A Facebook-oldalunkra feltöltött cikkhez több hozzászólás érkezett, a motor és az autó ütközésével kapcsolatos észrevételekből válogattunk néhányat.

Nagykanizsán a Hevesi és Gábor Áron utcánál hétfőn tragikus baleset történt. Motor ütközött autóval, a motor vezetője a helyszínen elhunyt. A Stop táblánál meg kell állni!

Fotó: Szakony Attila

Vélemény: "Ha Stop tábla van, akkor megállsz (!!!)..."

Olyan olvasónk is volt, aki leírta: " Pár perccel a baleset után értünk oda autóval. Nagyon sajnálom, hogy nem élte túl a motoros. Borzalmas tragédia… Részvétünk a családnak."

Mások viszont a kereszteződésbe kihajtó autós felelősségét kiemelve hívták fel a figyelmet a koncentrációra: "ha Stop tábla van, akkor megállsz(!!!), balra nézel-jobbra nézel, aztán ha okés, tovább haladsz!" Egy magát motorosként aposztrofáló hozzászóló csak ennyit írt: "Ez a kereszteződés megérdemelne egy lámpát. Részvétem a családnak."

Sokan meghaltak már ott

Mások arra utaltak, hogy az elmúlt időszakban milyen sok, halállal végződő baleset történt ezen az útszakaszon: "Minden évben egy tragédia helyszíne, pedig mostanában rendszeresen kint állnak a rendőrök a megállást ellenőrizni." Utóbbi hozzászóláshoz érkezett egy hasonló reakció: "Napi szinten állnak ott (rendőrök), hogy szankcionálják a STOP tábla/irányjelző be nem tartását. Nem felháborodni kellene ezen, hanem betartani. Akkor is, ha úgy látszik, hogy nem jön senki. Nem véletlen találták ki a STOP táblát, kell az a 2 másodperc, amíg az ember "felfogja", hogy tényleg szabad a terep. Nem tudom, még hány embernek kell ezen a helyen is meghalni."

Mások rövid, velős, ám annál elgondolkodtatóbb véleményt fogalmaztak meg a tragédia kapcsán: "Borzalmas, felháborító, elkeserítő!" Egy hölgy olvasónk ugyanakkor kiemelte: "Ugye Mindenkit haza várnak! Ha beülsz a kocsidba, ez a mondat jusson eszedbe! Részvétem."