Moncsicsi, eredeti Playmobil figurák és olcsóbb „Schenk” utánzatai, fémből készült, nyelvet öltögető kutyás fémpersely, Star Wars legók. Ennyiből is kitalálhatták, hogy milyen tárlatra érkeztek a vendégek szombaton és vasárnap. A szombathely Tóth Norbert fiával, Kristóffal érkezett, aki ugyancsak szereti a retro játékokat, s igyekszik újra beszerezni a régi elveszett darabokat. Neki is van kisebb gyűjteménye, bár nem akkora mint Horváth Csaba keszthelyi magángyűjtőé.

Horváth Csaba keszthelyi magángyűjtő a retro játékok szenvedélyének él, s elsősorban a magyar trafikosok darabjait szerzi be Fotó: Mozsár Eszter

Retro játékok szenvedélye

A buszsofőrként dolgozó hobbi gyűjtő a 60-70-80-as évekbe repített vissza minket hatalmas és igencsak színes kollekciójával.

- Tizenöt évvel ezelőtt egy apró kis játékautóval indult a szenvedély, aztán egy vitrin, egy szekrény, végül a házunk minden szeglete adott otthont ezeknek a játékoknak. A Covid alatt fogalmazódott meg bennem, hogy mindezt mások örömére is meg kellene mutatni – mondta Horváth Csaba érdeklődésünkre, akinek fia is tovább viszi a „családi vállalkozást”. - Interneten, bolhapiacokon, aukciós rendezvényeken jutunk hozzá a legújabb darabokhoz. Sokszor ismerősünk, baráti körünk ajánlja fel a retro játékokat. Mindenhol más-más kincsekre bukkanunk, ám legtöbbször a magyar trafikosok kínálatát igyekszem előtérbe helyezni. Mondhatni végtelenségig lehet bővíteni a kollekciót, orvos barátunk javasolta, ne hagyjam abba, úgysem tudok már kigyógyulni ebből a szenvedélyből – mondta nevetve. - Nekem az a boldogság és megfizethetetlen érzés, ha másnak örömet okozunk és visszahozzuk a gyerekkorát. Most is van itt a Keresztury VMK-ban egy játékszoba, s a mi családunknak is kedvelt elfoglaltsága, amikor nagyobb ünnepekkor együtt társasozunk. Szabaduljunk ki a számítógépek rabságából, inkább üljünk le egy asztalhoz, szőnyegre és ne virtuálisan, hanem személyesen játsszunk.

A szombathelyi Tóth Norbert kisfiával, Kristóffal szemlélték gyűjtőtársuk kollekcióját Fotó: Mozsár Eszter

Gazdálkodjunk okosan az életben is

A keszthelyi magángyűjtő azért betartja természetesen egyik kedvelt, nosztalgikus társasjátékunk mottóját, így okosan gazdálkodik az évek alatt összeválogatott kollekcióval, s újabbakat is csak annyiért szerez, amennyiért a pénztárcája – és persze nem a kutyaperselyének tartalma – engedi.